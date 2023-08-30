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面肌痙攣

副刊版 2023/08/30

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面肌痙攣並不等同於面神經麻痺，前者為面部肌肉不自主收縮跳動，開初多以眼瞼為先，後續發展眼角及面頰肌肉跳動，過度疲勞、情緒波動時更為嚴重。面神經麻痺因面神經炎症受壓，多繼發於過濾性病毒感染，致半邊臉肌肉弛軟收緊不能，眼瞼不能閉合，口角下垂。兩者雖同為面肌症狀，但一為自發收縮，另一為無力收縮，前者病程長，每更頻密發作，後者具自我修復能力，若治理得當，約4至6星期康復。本文將談談面肌痙攣。

現代醫學認識面肌痙攣是由於顱第七神經——面神經受到顱內血管機械刺激所致，血管搏動引發面神經發出異常訊號，致面肌抽動不安，但理論並不足以解釋病況受情緒及體力透支影響。近年醫學界提出血管因與神經接觸摩擦、血管的外層壁受累，暴露層壁上的交感神經網絡，故情志波動或體力不繼，可激發交感神經，誤至面神經及面肌反應，故面肌攣急跳動。

中醫自古治療肌肉攣縮經驗豐富，《素問》記載：「諸風掉眩，皆屬於肝」。《雜病源流犀燭》則云：「血虛無以榮筋，因拘急而惕惕然跳，且四體百骸。亦瞤瞤然動，是筋惕肉瞤。」2021年廣州中醫大學學報刋登一篇歸納了中國醫學數據庫，關於中醫針灸治療面肌痙攣研究，發現最常見中醫辨症為虛風內動型，循經取穴最常依手足陽明經，及面局部穴位，較常見選穴為太衝、合谷、地倉、四白、太陽，其中合谷及太衝穴最為常用。

2018年一份《浙江中醫藥大學學報》報告，刋登針灸結合艾灸治療面肌痙攣，作者提出其效用是由於針灸能擴張血管、改善局部血液循環，而艾灸則以溫熱感促進循環，減輕面部僵硬感。

2012年PubMed數據庫Altern Ther Health Med一篇系統性文獻回顧，比較針灸與藥物治療效果，針灸有良好治療面肌痙攣療效，惟每研究涉及人數需更為龐大及設計要隨機雙盲，才能得出更具說服力結論。

無論中或西醫治理，患者情緒問題不容忽略，始終男女亦為悅己者容，何況現代社會重視儀容及印象，故醫者既重視面肌病症症狀，亦重視病患所帶來心理影響。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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