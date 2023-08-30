  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內耗

副刊版 2023/08/30

分享：

分享：

《商業周刊》去年八月發表了一篇文章，說：「公司最大的內耗，就是養了一批偽高管。」簡直一針見血！這些「偽高管」有何特質？六個字講完——沒用但人工貴。

一、於是乎，一班偽高管平時最喜歡做甚麼？開會、開會、開會。因這幫人也得合理化其薪酬和存在價值。開會最好，顯示自己工作忙碌，而且開的會，永遠長期在「研究」中，如：我們會「研究」××的可行性、我們需要「研究」各方面的利弊、我們會「研究」未來是否應……一班「偽高管」坐埋一堆，開會就是研究各式各樣問題，但結論欠奉，一味開會卻沒有產出（output）。

二、到真的要做些甚麼時，所提方案平平無奇，根本無法針對實際問題作解決。但偽高管資質所限，你叫他們再諗再度，都是「係咁上下」水平而已，再高一點都無能為力，榨極都只是係咁多而已，薪水和能力極不成正比，有些甚至是反比。

三、偽高管自己知自己事，所以呢，他們最棹忌有人講KPI（關鍵績效指標），皆因一用KPI去評估自己的表現，其低效益、低價值、低水準馬上無所遁形，故一聽到有人提KPI，即列舉KPI的種種缺點，還勸人不要迷信KPI云云。沒有指標，就沒有不達標，多好。但KPI對偽高管也不是沒用的——當他們要排除其他人時，就會用到KPI去評價別人表現不夠好了。即是說，KPI用在別人之評估時，可以；但用在自己身上呢？則萬萬不能。任何指數和數據顯示自己不達標的，乾脆不公開、不公布、不存在，那不就最穩陣麼？﹗

當一個機構的偽高管愈來愈多時，那處的人會很累，因為每一條蹺推出，其他人又要各方配合，最終證實條蹺唔掂時，一眾偽高管亦無損失，毋須問責，繼續「研究」，但其他人則已給他們搞到勞民傷財、累不堪言。所以，當一個地方養了一批偽高管，必有內耗之象。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

「向酒精說不！」
2023/08/29
「向酒精說不！」
幾位出道新人
2023/08/28
幾位出道新人
一個縮影
2023/08/25
一個縮影
英國人的「得閒飲茶」
2023/08/24
英國人的「得閒飲茶」
他們其實在說甚麼
2023/08/23
他們其實在說甚麼
利嘉敏 領導能力 職場技能 職場文化 風險管理

上一篇文章

這種面相很聚財

下一篇文章

核廢水爭議

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？