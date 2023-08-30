《商業周刊》去年八月發表了一篇文章，說：「公司最大的內耗，就是養了一批偽高管。」簡直一針見血！這些「偽高管」有何特質？六個字講完——沒用但人工貴。

一、於是乎，一班偽高管平時最喜歡做甚麼？開會、開會、開會。因這幫人也得合理化其薪酬和存在價值。開會最好，顯示自己工作忙碌，而且開的會，永遠長期在「研究」中，如：我們會「研究」××的可行性、我們需要「研究」各方面的利弊、我們會「研究」未來是否應……一班「偽高管」坐埋一堆，開會就是研究各式各樣問題，但結論欠奉，一味開會卻沒有產出（output）。

二、到真的要做些甚麼時，所提方案平平無奇，根本無法針對實際問題作解決。但偽高管資質所限，你叫他們再諗再度，都是「係咁上下」水平而已，再高一點都無能為力，榨極都只是係咁多而已，薪水和能力極不成正比，有些甚至是反比。

三、偽高管自己知自己事，所以呢，他們最棹忌有人講KPI（關鍵績效指標），皆因一用KPI去評估自己的表現，其低效益、低價值、低水準馬上無所遁形，故一聽到有人提KPI，即列舉KPI的種種缺點，還勸人不要迷信KPI云云。沒有指標，就沒有不達標，多好。但KPI對偽高管也不是沒用的——當他們要排除其他人時，就會用到KPI去評價別人表現不夠好了。即是說，KPI用在別人之評估時，可以；但用在自己身上呢？則萬萬不能。任何指數和數據顯示自己不達標的，乾脆不公開、不公布、不存在，那不就最穩陣麼？﹗

當一個機構的偽高管愈來愈多時，那處的人會很累，因為每一條蹺推出，其他人又要各方配合，最終證實條蹺唔掂時，一眾偽高管亦無損失，毋須問責，繼續「研究」，但其他人則已給他們搞到勞民傷財、累不堪言。所以，當一個地方養了一批偽高管，必有內耗之象。