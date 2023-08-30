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印度再加辣 全球米貴又運滯

評論 2023/08/30

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不怕米貴，最怕運滯？日本核污水排海，掀起周邊國家和地區「盲搶鹽」之際，比鹽更重要的米看來又會成為被搶購對象，事關產米大國印度再出「辣招」限制出口，全球現在可能米貴又運滯。

最大稻米出口國 加價再托價

印度政府連環下重手，為稻米「加辣」！當局日前頒布印度香米（basmati rice，以長條形見稱）最低出口價，每噸不少於1,200美元。新德里在上周末才宣布，對加工成半熟的蒸谷米產品（parboiled rice）加徵20%出口稅。兩項辣招即時生效，10月中再評估。

印度7月已下令禁止非印度香米的白米米種出口，去年還禁止了碎米（生產過程導致或篩選出來的不完整米粒）出口。

影響有多大？看看下列數據就知。

•印度是全球最大稻米出口國，市佔率40%，去年創紀錄賣出2,220萬噸（印度香米約440萬噸，蒸谷米約740萬噸，非印度香米白米約1,030萬噸），比緊接4國，泰國、越南、巴基斯坦及美國合計還多。

•印度米出口超過140國，主要買家有孟加拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、西非國家貝寧等等。中國市場增長較迅速，但相對仍不大，約佔印度米出口4%。

•這不能全怪印度，但聯合國糧農組織指，全球7月米價升至12年高。泰國大米出口商協會8月上旬更表示，亞洲基準米價創15年高，過去一年漲了近半。

俄羅斯與烏克蘭的黑海運糧協議7月告吹，一度回落的國際食品價格重新走高，印度此時祭出辣招，自然等於落井下石，但為甚麼這樣做？

極端天氣衝擊 大選近穩物價

印度其實也很苦。

大家近期相信都感受到，氣候變化不是講玩的。一些地方出現滔天洪水，就很可能意味其他一些地方嚴重缺水。印度次大陸靠季風從印度洋帶來雨水滋潤，而世界第一人口大國近半農地都沒有灌溉系統，農民要靠天吃飯，可是今年厄爾尼諾鬧得特別兇，印度6至9月雨季料是8年來最旱。印度麥當勞7月宣布，在北部和東部暫停供應蕃茄，因為農作物歉收，價格大漲。

印度米價自去年10月以來已升超過30%，7月食品通脹率11.5%創逾3年高，這對老百姓而言是比無人登月成功更緊要的事，對總理莫迪（Narendra Modi）來說則是個政治問題。印度預定明年春季大選，莫迪此時急需穩定國內物價，就像美國瘋狂加息也在所不惜。印度政府強調，措施旨在「保障國內消費者權益」。

建韌性糧食供應鏈 知易行難

那外國就不好意思了。我們較少食印度米，直接影響不大；有如沙特的富貴人家也肯定能買到其他地方的米。可憐那些正在勉強餬口過日子的國家，買不到印度米就恐怕要捱餓。國際市場貨源短缺，也意味就算買到米也要捱貴米。

上周金磚峰會宣言重申致力加強農業合作，增強全球糧食安全，強調需要有韌性的糧食供應鏈。知易行難啊！

縱然印度辣招會損害本國出口議價能力，並讓泰國、越南等對手有機可乘，措施也許只是一時權宜之計，但是，氣候變化在可見將來都不會消失，繼續令大家運滯。

印度是全球最大稻米出口國，市佔率40％，去年創紀錄賣出2220萬噸。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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