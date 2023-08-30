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小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起

行政人員版 2023/08/30

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近日又有新平價平板電腦選擇，小米在港推出平板電腦Redmi Pad SE，專為年輕職場人士和學生而設，並有兩個容量版本，4GB+128G建議零售價999元，8GB+128G則為1,299元。

平板電腦配

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欄名 : 科技新知

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