小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 行政人員版 2023/08/30 分享： 分享： 近日又有新平價平板電腦選擇，小米在港推出平板電腦Redmi Pad SE，專為年輕職場人士和學生而設，並有兩個容量版本，4GB+128G建議零售價999元，8GB+128G則為1,299元。 平板電腦配 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 今日 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 2023/08/29 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 2023/08/29 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/28 輝達供應「二流芯片」予中國？ GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 2023/08/28 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 商業 科技行業 創新科技及應用 零售 小米