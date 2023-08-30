  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

motorola edge 40 中階手機搶攻市場

行政人員版 2023/08/30

分享：

分享：

中階手機在全球需求較疲弱的市道下，仍有突圍機會。motorola edge系列再添新成員，推出全新motorola edge 40搶攻市場。

手機採用無邊曲面玻璃顯示屏和曲面人造皮革背蓋，6.55吋屏幕

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起
今日
小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起
Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場
2023/08/29
Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場
蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架
2023/08/29
蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架
輝達供應「二流芯片」予中國？
2023/08/28
輝達供應「二流芯片」予中國？
GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務
2023/08/28
GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務
科技行業 商業 Moto

上一篇文章

小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起

下一篇文章

埃森哲：創造人才 年花78億再培訓

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？