motorola edge 40 中階手機搶攻市場 行政人員版 2023/08/30 分享： 分享： 中階手機在全球需求較疲弱的市道下，仍有突圍機會。motorola edge系列再添新成員，推出全新motorola edge 40搶攻市場。 手機採用無邊曲面玻璃顯示屏和曲面人造皮革背蓋，6.55吋屏幕 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 今日 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 2023/08/29 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 2023/08/29 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 輝達供應「二流芯片」予中國？ 2023/08/28 輝達供應「二流芯片」予中國？ GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 2023/08/28 GoGoX夥Google Cloud 優化數據預測運送服務 科技行業 商業 Moto