motorola edge 40 中階手機搶攻市場

中階手機在全球需求較疲弱的市道下，仍有突圍機會。motorola edge系列再添新成員，推出全新motorola edge 40搶攻市場。

手機採用無邊曲面玻璃顯示屏和曲面人造皮革背蓋，6.55吋屏幕

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