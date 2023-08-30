惠康中秋節團圓盛宴 傳統盆菜+新派菜式 95折早鳥優惠

中秋節臨近，黛安知道，今年惠康貼心為大家準備咗唔少頂級美饌，除咗傳統盆菜，仲有新派菜式如「明火荔枝柴燒鵝」、壽喜燒、滋味雞煲、泰式派對套餐等，輕輕鬆鬆就可以預備豐盛團圓宴。即日起至9月14日，喺惠康提早預訂各式美饌可享95折早鳥優惠，而9月3、13及23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠，如果經yuu網購訂購可再額外多賺20倍yuu分㖭。

公關姊妹話，今年惠康嚴選嘅人氣盆菜包括八鄉南苑嘅「極品圍村盆菜」、香江好廚房嘅「至尊盆菜」、美心嘅「豪華鮑魚盆菜」等，另外，仲有正宗明爐燒味，誠意推介「明火荔枝柴燒鵝拼盤」，經明火烤熟後鵝皮薄香脆，鵝肉入味多汁；大家亦可選擇酥香嫩滑嘅「鴻運乳豬」或肉汁豐盈嘅「禮聘金豬」。

如果想食新派菜式，亦可考慮訂購全新登場嘅壽喜燒，包括「美國穀詞牛肉壽喜燒套餐」（2人），牛小排及牛肋肉肉質鮮嫩多汁；或「日本和牛壽喜燒套餐」（2人），油花細密嘅日本和牛入口甘甜香醇，諗起都食指大動呀。惠康同時為大家準備咗各款泰式派對套餐，及王牌雞煲及麻辣烤魚等，無論鍾情傳統盆菜或鍾意新派菜式，總可以搵到合心意嘅中秋美食。

本文轉載自《晴報》

▲ 日本和牛壽喜燒套餐

▲ 鴻運乳豬

▲ 極品圍村盆菜

▲ 泰式派對套餐

▲ 明火荔枝柴燒鵝拼盤