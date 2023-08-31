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輻射大放題

副刊版 2023/08/31

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「是時間安排放射綫治療（Radiation Therapy），要及時把局部腫瘤控制好。」醫生清楚地說。

「可以延遲幾星期嗎？」

「有原因嗎？」

「想先去日本度假。」

醫生心想，也很合理，但忍不住打趣道：「可以放心遊玩，要多吃魚生，甚至到福島（Fukushima）附近暢泳，反正要做放療，那裏有輻射大放題，免費治療。」

當然這是開玩笑，但日本政府在八月二十四日開始，把這數以噸計的輻射污染水排海，卻絕對不是玩笑，而是開宗明義為一己私利公然污染屬於全世界的海洋。

「稀釋」只是掩人耳目，因濃度並非主要問題，「量」才是問題關鍵，假如有國家說要把一百噸Microplastics（微塑膠）廢料倒進大海，全球各國定必反對，就算用上數萬噸海水來「稀釋」塑廢料，再慢慢釋放，最終仍有一百噸微塑膠跑進海洋影響生態。日本政府說已把輻射濃度降到安全水平，但這水平是指人類短時間接觸輻射物質的危險水平，根本與整體輻射量對環境影響全無關係。

另外，那句「處理」也是騙人話，部分輻射性物質可以「處理」，但卻拿不走Carbon-14（碳十四）和Tritium（氚），估計一百二十五萬噸污水約有860TBq的氚。Bq即Becquerel，是輻射綫基本單位，一個TBq等於1,000,000,000,000Bq，加上Tritium的半衰期（Half-life）是十二年，如此大量輻射物質對海洋環境的影響，根本是史無前例的，最終禍害要讓下一代去發掘和承受。

公平嗎？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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