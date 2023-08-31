台灣是港人愛去之處，我也是，乘一小時飛機可達，甚便利；且玩得放心，由衞生、食品到治安，故此地乃吾周末小休首選。在台灣，跟當地的士司機和小店店主暢談是賞心樂事，天南地北毫無顧忌想講就講，了解不少台灣民情。

遊台灣除了吃之外，其實還有很多事情可以做。台北我點玩？日前，我又飛了台北一轉，推薦可遊訪位於士林的臺北表演藝術中心（北藝中心）。這個去年七月才正式開幕的全新展演空間，獲選《時代雜誌》二○二一年全球最佳百大地方（景點），同年亦入選CNN最令人期待、具顛覆性的八個建築名單之一。此中心由荷蘭大都會建築事務所（OMA）Rem Koolhaas與David Gianotten設計，外觀有個巨大銀色球體從一側突出，據悉，設計靈感來自士林夜市的鴛鴦麻辣鍋。

這次遊台北，剛好北藝中心上演臺潮百老匯《飆舞士林2.0》，以八段故事、十種國標舞類型，講述台灣如何走過日本時代、戰爭前後、美軍俱樂部、的士高文化、夜市百味、同志遊行和世紀之疫。當中的舞蹈表演者全是台灣國標舞高手，給觀眾眼目享受了一個小時十五分鐘的國標饗宴，非常精采！我們看的是首場，導演暨編舞者謝幕後在台上說感受，道出在台編製首齣國標舞音樂舞劇（Dansical）是件相當具挑戰之事，然而他們一一克服了，且漂亮地完成。

此音樂劇已落幕，但今日至九月十日於臺北表演藝術中心大劇院，另有東尼獎音樂劇《Titanic鐵達尼號》（倫敦十周年限定巡迴版），亦相當精采。若去看表演，可預訂七樓的ACME Cafe Bar & Restaurant用膳，餐廳有挑高兩層樓的落地曲面玻璃，面對劍潭山景，格調好，食物味道也精緻。台灣有很多真正吸引到本地人和遊客的happening正在發生，一個地方活潑，真正有好東西、好故事，自然吸到人。