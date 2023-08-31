炒作「8•31死人事件」的警示

今天8月31日是一個普普通通的日子。可是近期在Telegram等社交平台卻出現了一些炒作「8.31」的帖文，羅列出今年8月31日前後在英國、美國、加拿大和澳洲等地舉行的「悼念」活動，「悼念」2019年8月31日在香港的所謂「死者」。

反中亂港勢力曾經大肆造謠，稱2019年8月31日香港警方在港鐵太子站「打死人」。經查證，6名所謂「死者」證實全部在生。事實證明，「8.31死人事件」純屬虛構，但時隔4年，竄逃海外的「港獨」分子依然用此事抹黑香港特區政府、攻擊香港警方，煽動仇恨，企圖再次掀起波瀾。

此事警示我們，香港雖然整體上已經實現由亂到治，正處在由治及興的新階段，但正如十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍所言：「香港亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。」

「8.31死人」 純屬子虛烏有

我們不妨再回顧一下基本事實：2019年8月31日晚，在太子站觀塘綫往調景嶺方向的車廂中，有「黑衣人」與市民產生爭執繼而動武，香港警方接報後到站內執法並拘捕53人，其中7名傷者，警方經風險評估後安排列車運送傷者去荔枝角站，再由救護車送往醫院治療。

此後，香港警方並未接到家屬報案，也沒有收到任何與「8.31」有關失蹤人口的報告；香港醫管局負責人在隨後的記者會上表示，當日傷者已經全部出院，並沒有死亡個案。但反中亂港分子不顧這些基本事實，卻在太子站大設「靈堂」，並將「死者」的名字列出，導演獻花祭奠鬧劇。後經查實，港鐵站錄影當中顯示的6名所謂「死者」，有的是當時受到驚嚇暈倒，後經救治全部出院；有的是「當場失蹤」，後經查實在混亂中已離開現場；有被稱為「韓寶生」的是假名字，真名為「王茂俊」，後來以BNO移居英國。

後來，參與「8.31」暴亂的3人（簡梓濱、連俊雄、卓嘉豪）分別被裁定暴動、刑事毁壞罪成，卓嘉豪被加控襲擊他人致身體傷害罪及普通襲擊罪亦成立，3男分別被判8個月至5年半刑期。

也就是說，所謂「8.31死人」純屬子虛烏有，早有定論；涉事違法人員最終獲判刑，也早已伏法。

反中亂港勢力 慣用造謠手法

造謠惑眾、煽動仇恨，是反中亂港勢力的慣用手法。經過幾年的沉澱，人們對「修例風波」的全過程有了更清晰、更全面的認識。可以看出，反中亂港勢力自始至終都善於使用造謠手段，這是他們的一大「法寶」。

「修例」當初，反中亂港勢力利用特區政府向市民諮詢、宣介不到位的空隙，宣稱「修例」之後，「滿街都是逃犯」、「人人皆可送中」，搞得人心惶惶，鼓動不明真相的市民上街示威遊行，反對所謂「惡法」。

如果再往前追溯，反中亂港勢力還曾製造了「內地警察來港捉人」的假新聞，聲言侵犯港人自由，鼓動市民上街抗議。還曾把深港高鐵「一地兩檢」，惡意解讀為「內地執法人員越境執法」，稱其為「危險的先例」等等。

總之，凡是有細微的「操作回歸以來，香港沒有進行「去殖民化」教育和宣傳，殖民者的傲慢與偏見，在香港的各個階層都留下了痕迹。由於香港與內地社會制度不同，普通市民對內地了解不夠，許多人對內地的看法還停留在「文革」時代。反中亂港勢力趁機對內地「妖魔化」宣傳，無中生有、顛倒黑白、捕風捉影、小題大做、以偏概全，這些「戲法」被反中亂港勢力演繹到了極致。在「修例」風波期間，就連美國、英國等國的西方媒體都不得不承認：「香港已經被謠言和假新聞淹沒。」

再次炒作假新聞 欲借機搞事

香港大亂已治，疫情陰霾消散，全社會正在全力拼經濟、拼民生，但逃到海外的「港獨」分子不願意看到這種狀況。如果香港不亂，他們就無事可幹，就沒有存在的價值。他們一定會想方設法刷「存在感」，增加「曝光度」；他們一定會時刻提醒外國反華勢力「重視」自己，他們不甘心成為「棄子」，而要繼續成為「棋子」。

事實上，境外「港獨」分子的這種判斷，與國際反華勢力的節奏是合拍的。近來，以美國為首的西方國家持續加大對中國的抹黑、圍堵和打壓，他們以「基於實力地位的規則」與中國打交道。甚麼是「基於實力地位的規則」？說白了就是他們作為白人的至尊地位、作為發達國家的高尚地位，中國必須尊重、不容挑戰；他們必須「高人一等」，而不能與中國平等相待、相互尊重。這個「規則」實質上道出了美西方骨子裏對中國的歧視和敵視，他們嘴上說「人人生而平等」，骨子裏卻充滿傲慢。這與中國「民主、自由、人權」毫無關係。

「港獨」分子再次炒作香港假新聞，正好給美西方反華勢力提供攻擊中國的「彈藥」。美西方的精英階層習慣於「俯視」發展中國家，許多人士並沒有興趣和耐心辨別事情的真偽，他們對中國的偏見和敵意早已在骨子裏形成，他們需要的正是「彈藥」。這種「默契」很容易釀成新的「禍水」，在時機成熟的時候倒灌香港。

維護國家安全 一刻也不能鬆

前一段時間，香港曾經有人提出「國安泛化」的概念，以模稜兩可的事情來說明香港存在國安法被「泛化利用」的問題，並「呼籲」說，香港局勢已經穩定，「維護國安不必大聲說」，以免搞得人人自危、嚇走了投資者。這些人的核心觀點是：香港的治理重點應從維護國家安全轉為發展經濟、改善民生。

網上「悼念」所謂「8.31死人事件」，無異於給持以上觀點的人一聲棒喝。這些人還是清醒一下吧！你這裏呼籲「國家安全鬆一鬆」，海外「港獨」勢力和美西方反華勢力卻絲毫沒有「鬆一鬆」的意思，反而變本加厲，繼續以謠言為據，攻擊中國、抹黑香港。

事實上，發展經濟、改善民生與維護國家安全並不矛盾，香港國安法實施後，香港安定和諧、社會氣氛祥和，市民安全有了保障，投資者的人身安全和投資利益得到保護，任何不懷政治企圖的企業，均可在香港獲得足夠大的發展空間。況且，本屆特區政府在經濟民生上持續發力、連出大招，何曾因國家安全而耽誤經濟民生呢？

國安法實施後3年多的巨變，令市民充分認識到了「國安家好」的深刻道理，炒作「8.31死人事件」已經騙不了甚麼人。但海外「港獨」勢力和美西方反華勢力在網上再次炒作「8.31死人事件」警示我們，維護國家安全一刻也不能鬆，一刻也不許鬆！

▲ 香港國安法實施後，香港安定和諧、社會氣氛祥和，市民安全有了保障，投資者的人身安全和投資利益得到保護。（資料圖片）