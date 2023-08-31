家族價值觀 家族辦公室運作根基

繼今年3月特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，提出8大政策措施，包括稅項優惠，到6月，投資推廣署正式啟動家族辦公室服務提供者網絡（家族辦公室服務網絡），積極推動香港成為全球家族辦公室首選地，無疑反映了特區政府在推廣家族辦公室業務決心。

更重視「管家」功能 超越「管錢」

不過，由於家族辦公室業務的生態圈並非僅僅是滙聚一群專業服務領域的團隊，包括私人銀行、會計師事務所、律師事務所、信託公司和財富專業管理機構等，為家族客戶制定一個配置資產方案那麼簡單。實際上，家族辦公室除了為家族客戶配置資產外，還有更根本屬於本質性的功能。用簡單的話來說，除了「管錢」，其根本性功能是「管家」，這一點十分重要。

在全球範圍內各種財富管理機構早已存在多年，而家族辦公室的功能遠不止此。若過於強調家族辦公室的「管錢」功能，就有可能把家族辦公室事業的發展，導向短視的發展途徑，而不能有更寬闊和長期可持續的發展空間。

要保證家族辦公室有一個長期而健康的發展，筆者認為，我們必需要對家族辦公室的根本性--「管家」功能，有一個正確的認識和關注，即亦「管家」的功能應得到足夠重視。其中，家族的價值觀，是一個非常重要的元素。

家族企業的傳承，若只是把財富和企業延續下去，而家族的價值觀失傳，則該家族的聲譽和社會影響力就會逐漸失去，很快消失在歷史洪流之中。因此，家族價值觀的維繫與延續，應是家族領袖最需關注的傳承要素。事實上，家族企業的任何創新和傳承，都不能完全脫離家族植根於傳統的價值觀。然而，由於價值觀不能直接令財富增值，立桿見影得到金錢的回報，因而往往受到企業家所忽視，這是令人惋惜的。筆者所在研究中心今年秋推出一個專門討論該課題的課程，希望能夠引起各方對這個問題的關注。

為何強調家族價值觀對家族異常重要？首先，家族價值觀是規範和指導家族各成員的行為準則。甚麼可以做，甚麼不可以做，需要有清晰的界綫，不能隨便衝破底綫。

其次，家族成員擁有共同的價值觀能確保家族的和諧。由於家族不會永遠是「內生的」，會有姻親成員隨着子女婚嫁加入這個家族。「外來人」可能帶着不同的價值觀進來，就有機會帶來家族衝突，甚至令家族受到無法彌補的損害。

新財富欠行為規範 恐短期失色

因此，中國家族有將姻親排除在企業外的傳統，當中有不合時宜的一面，卻也有理性的一面，因為這樣可以避免兩個不同家族的價值觀產生直接的矛盾，以至家族紛爭。另外，中國傳統當中的「門當戶對」的觀念，在如今常被年輕人嗤之以鼻，而筆者認為「門當戶對」可以被賦予現代的意義，即並非金錢財富雙方匹配，而是雙方的價值觀必須一致。

家族價值觀不僅影響企業家管理家族企業，亦能對家族辦公室產生影響。家族辦公室財富的來源可分為兩種，一種是「舊財富」，這是經幾代人積累下來的財富。另一種是「新財富」，財富積累於一代之內。不少新財富來自高新科技產業、互聯網行業、移動通訊行業等高成長性企業，隨着這些新興產業急速發展，創業者通過資本融資以及上市退出之後，短時間內獲取了巨大財富。筆者在以往的文章中對新財富和舊財富有深入的比較分析，在此不一一贅述。僅以投資偏好為例，舊財富的投資態度大都比較保守與謹慎，而新財富則比較靈活進取。

是否「新財富」的經營和投資更為可取？答案值得商榷。筆者認為，「新財富」的所展現的靈活和激進的投資風格，其實正說明其缺乏一套「行為規範」，亦即缺乏一套經得起時間考驗並建基於價值觀的指引，對其投資行為作出規範和指導。我們觀察到有一些「新財富」在短時間內已告失色，失去所積累的大部分財富，這便是值得警惕的，也間接反映規範和指導家族成員行為「價值觀」的重要性。家族無論是投資或做慈善，若非按照家族價值觀的指引原則來實踐，隨意而為，其結果或成效多不可持續。

亞洲某著名百年企業的家訓中，就強調不能輕易陷入「負債」，這就是家族價值觀的具體指引。筆者所熟悉的一家成功的內地背景的家族辦公室，其價值觀包括「具企業家精神」，並在可承擔的能力下「要有承擔風險的勇氣」。這些指引為家族成員的行為立下規則，避免行為失序或決策冒進帶來惡果。香港的兩個大家族辦公室價值觀同為「做好事、辦好事」（do good and do well），向家族成員訂下規範，投資項目需要有利社會。這些價值觀指引，對企業以至家族辦公室的營運都有巨大的影響和作用。

鞏固家族團結 指導成員助穩定

具體來說，家族價值觀如何影響家族辦公室？

第一，將家族價值觀與家族辦公室及其總體戰略計劃保持一致，可以促進內部一致性和強化承諾，還可以提供解決分歧的依據，有助減輕衝突，令家族的團結和凝聚力得到進一步鞏固。

第二，家族價值觀為家族辦公室的顧問們，提供指導年輕的家族成員的指引；

第三，也可為家族及其家族辦公室提供穩定組織結構和團結的支柱。

香港位於亞洲中心，與紐約和倫敦等國際金融中心組成24小時不間斷的全球交易系統。香港背靠中國內地，具「一國兩制」的獨特優勢，成就香港作為東西方橋樑的優越地位，加上作為頂尖的國際金融中心及財富管理中心，香港的確有吸引家族辦公室落戶香港的獨特優勢。只要我們清晰家族辦公室事務的發展根基和本質功能，香港家族辦公室業務的未來發展，無疑有很大的發展潛力空間，為香港經濟增長作出貢獻。

▲ 為何強調家族價值觀對家族異常重要？首先，家族價值觀是規範和指導家族各成員的行為準則。甚麼可以做，甚麼不可以做，需要有清晰的界綫，不能隨便衝破底綫。（資料圖片）