DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 行政人員版 2023/08/31 分享： 分享： AI生成圖片日益普及，也伴隨着深度偽造（Deepfake）的潛在危機。為應對威脅，Google DeepMind推出SynthID工具，可在AI生成的圖片中嵌入透明水印，並能通過用專門的AI檢測工具， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 今日 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 2023/08/30 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 2023/08/30 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 2023/08/29 Sony Xperia 5 V 細屏旗艦手機周五登場 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 2023/08/29 蘋果庫克假IG帳號 惹高層追蹤已下架 科技行業 創新科技及應用 人工智能 Google 深度學習