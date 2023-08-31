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DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片

行政人員版 2023/08/31

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AI生成圖片日益普及，也伴隨着深度偽造（Deepfake）的潛在危機。為應對威脅，Google DeepMind推出SynthID工具，可在AI生成的圖片中嵌入透明水印，並能通過用專門的AI檢測工具，

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欄名 : 科技新知

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