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YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告

行政人員版 2023/08/31

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任何違反YouTube社群準則的用戶，都會被該企發出終身警告，且刪除相關違規影片。但YouTube日前推出新政策，只要違規用戶選擇參加教育培訓課程（Educational Training

...

欄名 : 科技新知

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