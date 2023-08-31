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灣仔利東街「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海 + 18米LED燈舞火龍 + 手作攤位

行政人員版 04:00 2023/08/31

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下個月就係中秋佳節，黛安收到風，今年利東街將舉辦盛大溫馨嘅「躍兔‧迎月」綵燈會，即日起至10月23日，喺林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型中式燈籠，將整個公共空間打造成浪漫嘅燈籠海，大家可以同摰愛喺綵燈下一同欣賞美麗月色。

中秋節正日（9月29日），郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍會率領團隊，喺利東街表演由LED燈製作而成嘅18米長舞火龍，大家可率先報名，參與由團隊帶領嘅「舞龍文化體驗班」，體驗呢種傳統技藝。利東街更會聯同香港灣仔區各界協會，喺9月16、17、23至28日，於漫天燈飾下打造「月下與你」中秋慈善Pop-up，屆時有多個手作產品攤位及DIY燈籠工作坊，陪大家迎接花好月圓。

另外，即日起至9月29日，喺利東街商戶消費滿$1,000，即可換領「利東街X工夫茶舍限定大紅袍（水仙）禮盒」、餐飲及購物現金折扣券；消費滿$1,800，更可換領限定月餅禮盒乙份，及餐飲和購物現金折扣券。中秋正日及追月夜指定時間，憑即日利東街商戶消費單據及追蹤利東街社交平台，亦可獲贈小彩燈㗎。

本文轉載自《晴報

月餅禮盒

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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