sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服

雖說日本時裝品牌sacai早在1999年已經成立，但真正大紅大紫還是這幾年間的事，當中品牌與Nike的合作自然是成功的重要關鍵，而sacai創辦人阿部千登勢亦好像其師父川久保玲一樣，喜與不同品牌合作推

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