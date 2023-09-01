sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服 副刊版 2023/09/01 分享： 分享： 雖說日本時裝品牌sacai早在1999年已經成立，但真正大紅大紫還是這幾年間的事，當中品牌與Nike的合作自然是成功的重要關鍵，而sacai創辦人阿部千登勢亦好像其師父川久保玲一樣，喜與不同品牌合作推 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 今日 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 今日 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin 2023/08/18 魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin 英國GLOBE-TROTTER 香港限量版 2023/08/18 英國GLOBE-TROTTER 香港限量版 45R登港15周年 藍色誌慶 香港獨賣 2023/08/18 45R登港15周年 藍色誌慶 香港獨賣 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類 手袋