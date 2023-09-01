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sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服

副刊版 2023/09/01

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雖說日本時裝品牌sacai早在1999年已經成立，但真正大紅大紫還是這幾年間的事，當中品牌與Nike的合作自然是成功的重要關鍵，而sacai創辦人阿部千登勢亦好像其師父川久保玲一樣，喜與不同品牌合作推

...

欄名 : Fashion

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