  • 29°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世

副刊版 2023/09/01

分享：

分享：

時裝一詞顧名思義是屬於刻下時代的裝束，而隨着生活習慣改變，今天的時裝便服化已成主流！就以日常穿上的鞋履為例子，大家穿上皮鞋和高踭鞋的日子減少，球鞋取而代之成為生活上最重要的必需品，因此，各大時裝品牌都

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON
今日
天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON
sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服
今日
sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服
魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin
2023/08/18
魏浚笙林愷鈴 法式七夕Christian Louboutin
英國GLOBE-TROTTER 香港限量版
2023/08/18
英國GLOBE-TROTTER 香港限量版
45R登港15周年 藍色誌慶 香港獨賣
2023/08/18
45R登港15周年 藍色誌慶 香港獨賣
時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 消費資訊 消費種類

上一篇文章

sacai X Carhartt WIP 潮拜工人服

下一篇文章

蛻變藝術 PIAGET

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？