《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世

時裝一詞顧名思義是屬於刻下時代的裝束，而隨着生活習慣改變，今天的時裝便服化已成主流！就以日常穿上的鞋履為例子，大家穿上皮鞋和高踭鞋的日子減少，球鞋取而代之成為生活上最重要的必需品，因此，各大時裝品牌都

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