蛻變藝術 PIAGET

破繭成蝶，由平凡變得華麗輝煌，蛻變令人感到世間的美好，亦成為PIAGET珠寶設計師的靈感之源，透過全新Metaphoria高級珠寶系列，向生機勃勃的大自然致敬。

要表達希望，當然少不了色彩的加持，於是工

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