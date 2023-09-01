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蛻變藝術 PIAGET

副刊版 2023/09/01

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破繭成蝶，由平凡變得華麗輝煌，蛻變令人感到世間的美好，亦成為PIAGET珠寶設計師的靈感之源，透過全新Metaphoria高級珠寶系列，向生機勃勃的大自然致敬。

要表達希望，當然少不了色彩的加持，於是工

...

欄名 : Jewelry

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