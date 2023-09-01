Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 副刊版 2023/09/01 分享： 分享： 臻彩系列是Macallan與美國平面設計師David Carson合作的成果，他的創作靈感源自於歷史悠久的西班牙Jerez，這裏不僅擁有享負盛名的葡萄園和佳釀產地，同時更是Macallan所使用的雪莉 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 2023/08/11 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 2023/08/04 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 2023/07/14 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 2023/07/07 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 2023/06/16 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 威士忌 美國 品牌 設計 展覽 上海 新加坡 機場 倫敦 廣告