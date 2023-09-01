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Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列

副刊版 2023/09/01

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臻彩系列是Macallan與美國平面設計師David Carson合作的成果，他的創作靈感源自於歷史悠久的西班牙Jerez，這裏不僅擁有享負盛名的葡萄園和佳釀產地，同時更是Macallan所使用的雪莉

...

欄名 : Wine

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