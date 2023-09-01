美斯 Ｘ PATEK PHILIPPE 世一球王百萬錶王誌

自6月轉會國際邁阿密，美斯氣勢如虹，帶領球隊獲得北美聯賽盃冠軍，更7場入10球獲得賽事金靴及最佳球員，咪話唔犀利！

不過作為錶迷或球迷，都不難發現，美斯近排熱愛戴上有錶王之稱百達翡麗（PATEK

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