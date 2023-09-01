天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON

做品牌，要快人一步，像世界級名牌LOUIS VUITTON，早已獨具慧眼，把今年7月成功K.O.祖高域、勇奪溫布頓網球公開賽冠軍的世一--艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）據為己有，更邀請他為

...