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天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON

副刊版 2023/09/01

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做品牌，要快人一步，像世界級名牌LOUIS VUITTON，早已獨具慧眼，把今年7月成功K.O.祖高域、勇奪溫布頓網球公開賽冠軍的世一--艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）據為己有，更邀請他為

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欄名 : Fashion

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