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聯邦航空貨運集團 昂首邁進55周年 實踐「傳承+共同成長」 為未來揭開新一頁

特約 00:00 2023/09/04

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聯邦航空貨運集團總裁王國亮

物流業與日常生活息息相關，香港作為國際航空樞紐，貨運能力一直處於世界領先位置。聯邦航空貨運集團UFL Group（下稱UFL）自1968年成立以來，一直與香港人及本地物流業共同成長。由最初的小本經營，發展至今天業務遍布全球，成功建立跨國版圖，集團靠的不止是高瞻遠矚的市場策略與優質服務，其勇於創新求變的精神也是成功關鍵。來到今年，集團昂首邁進55周年，將秉承「傳承+共同成長」的精神，為新世紀發展揭開新一頁！

UFL能夠成功屹立55年，全因目光遠大，因此總能在市場搶佔先機！集團總裁王國亮表示，UFL成立初期規模雖較小，但因航空貨運業在當時屬新興行業，因此公司很快便站穩陣腳，急速發展。集團亦把所賺的第一桶金，投放在公司發展上，先在土瓜灣購置集團首個物業，繼而逐步擴展版圖，在歐美、東南亞及國內等不同地方設立辦公室和貨倉（總面積合共大約150萬平方呎），並在90年代成立集團的電腦軟件開發子公司。現時集團提供的服務全面且多元化，由海陸空貨運、倉庫物流管理，以至專為客戶而設的一站式服務也一應俱全。為配合發展，集團亦不時作出改革，例如80年代末便看準機會率先踏足國內發展。正因為快人一步的決策，令UFL吸納到更多有意打入國內市場的顧客，壯大集團發展。到近年更毅然創立新品牌，闖進「虛擬」世界，搶攻網購物流商機。

提升科技系統 與同行合作互補長短

衝出香港，令UFL集團版圖擴大，並在世界各地建立完整的物流運輸網絡。同時間也帶來營運上更多彈性，讓公司有充裕資金提升科技系統。近年，集團獲生產力促進局（HKPC）大力支持，成功實現升級轉型，競爭力大大提升。加上UFL的自動化倉庫系統由年青員工負責，遇上問題也能即時解決，兼且能迎合市場潮流和需要，迅速應變及作出技術提升，配合自家電腦軟件開發團隊，能全面迎合多變的市場發展。王國亮指出，在現今年代，大型跨國公司無論資金、網絡、系統或配套都比一般中小企強，要擴展業務到海外也較容易。所以UFL為了提升競爭力，一直與同行保持緊密合作關係，互補長短。尤其是要發展尚未踏足的海外地區時，更會找尋合適夥伴合作，藉此減少與大型跨國企業之間的差距，增強海外項目發展實力。

一站式網店物流服務 打破傳統框框

UFL以往主打傳統海空運業務，其後主動求變，於2018年構思新品牌e+Solutions（ePlus），並於2019年正式推出市場。ePlus主力為網店提供存倉、執貨、包裝、送貨等服務。王國亮說：「負責ePlus的新團隊都是一班年青人，他們未必有豐富物流經驗，但對新興事物有興趣，而且自小接觸網絡世界，更能了解及掌握各種網上趨勢和環境變化。因此集團亦寄以厚望，希望藉着這班新血的新思維和不同專長，成功推動集團的電商物流發展。」王國亮續指ePlus推出之初，市場上仍未有類似服務，而且其出現正好針對市場的痛點，提供解決方案，讓網店客戶可以無後顧之憂的做生意，故此推出後不但大受歡迎，每年生意額更以倍數增長，已經吸納到一群忠實顧客。

招攬年輕人才 共享空間辦公

過往傳統物流予人的印象都是夕陽行業，需要做粗重工作，令年輕人卻步入行。但UFL近年刻意革新，由公司裝修、工作環境以至工作種類，都注入不少新元素，跟傳統物流公司大有分別。以辦公室為例，就於5年前來個大翻新，加設了乒乓球桌、健身單車、按摩椅、特色卡座及攝影設施等設計，潮味十足的共享空間及自由自主的工作文化，吸引不少年輕人加入公司。王國亮相信，年輕員工尤其需要自由的工作空間和彈性工作模式，因此這也是建立企業文化不可或缺的元素。

辦公室打造成共享空間，為員工提供了一個自由舒適的工作環境。

UFL近年更建設自動化倉庫系統，引入自動導向車（AGV）將貨品直接送到同事面前，令執貨過程比過往更快、更多和更準確。因此現時在倉庫內工作的有超過一半是女同事，比例上更多於男同事。正因為網購物流屬新興產業，運作跟傳統物流有頗大分別，因此集團在吸納新血時，不論男女、不看重經驗，只要新人對客服、網絡營銷、美術設計、文字推廣有興趣，都會提供機會給他們一試；希望藉此慢慢凝聚到一班年青人，吸引愈來愈多年輕一輩入行，從而有利公司長遠發展。

UFL近年引入自動導向車（AGV），令執貨過程更快、更多和更準確。

「傳承+共同成長」 盼輝煌歲月延續100年

為配合55周年誌慶，集團特別定下主題——「傳承+共同成長」。王國亮解釋，「傳承」就如字面意思，皆因老闆和一眾股東雖已退休，但都有一個共同心願——讓公司代代延續，邁向100周年。所以現在的管理層都懷抱這個理念，希望透過培養下一代及再下一代，讓公司的光輝歲月延續至100年。

上排左至右：謝同坤、仇敬祥、黃潔儀、王國亮，下排左至右：張浩賢、葉翠玲、黃家駒、李巧儀

至於「共同成長」就分幾個層次，首先集團希望從內跟年青同事共同成長，延續傳承；向外則希望與不同合作夥伴共同發展，透過合作令彼此強大，與大型跨國企業競爭。另外，有鑒於現時做電商生意的客戶，在創業時規模都是較小，因此UFL希望一直陪伴他們，為他們提供優質服務，讓他們的生意愈做愈大。

三大方向 建立良好企業文化

要做到「傳承+共同成長」殊不容易，但UFL的策略清晰，除了繼續善用年輕精英與資深人才的知識和技能外，更會依照以下三大方向營運。其一是不斷改變；第二是終身學習，希望不同員工在不同階段都願意學習新事物；而第三是保持自由開放平台，參考上一代管理層的做法，給新入行、零經驗的員工更多機會，例如到世界各地交流和學習，或給予更大自由度讓他們發揮。

未來展望：踏足新市場、拓展新業務

談到未來，集團有意把市場延伸至印尼、越南，以至中東等地，因這些地區具網購發展潛力，預料對跨境電商物流服務的需求會愈來愈大。此外UFL亦會繼續緊貼市場，不斷尋找新方向。據王國亮透露，已就去年全公司內部的意見調查，收集了一些可行建議，並準備轉化為嶄新業務推出市場。另會配合社會需要，加大力度發展現在人人談論的人工智能、自動化和ESG項目，希望與時並進、不斷求變，帶領集團走過55周年，順利邁向100周年。

UFL帶領員工昂首邁進55周年。

UFL Group 聯邦航空貨運集團
852 2362 2201
ecomteam@ufreight.com
www.ufreight.com

(特約)

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