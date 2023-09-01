動作優美的長頸鹿是人類寵兒，大眼睛長睫毛像個美女，不少小孩玩具也以牠的形象作招徠，鮮為人知的是，長頸鹿乃進化奇迹。

由頭說起，頭上那雙短角不是一般牛角、羊角，這稱為Ossicone（皮骨角），角上有血管和茸毛，而最重要的是，年長後軟骨會鈣化而成為頭蓋骨一部分，可想而知，這會成為很厲害武器，因此，雄性長頸鹿在打架時，長頸加上Ossicone就如流星錘般狙擊敵人。

隨之便是牠那兩呎不爛之舌，是的，不是三寸而是兩呎。長頸鹿最愛吃Buffalo Thorn的樹葉，醫生也品嘗過一口，帶微甜、味道像蘋果皮，但這種樹的葉子細小之餘，樹莖亦長滿長刺，要從長刺中間拔出細葉，絕對是難事。惟長頸鹿的長舌頭靈活度媲美手指，再加上味蕾長上厚繭外，還有厚厚一層唾液，靠這既長又厚兼且靈活的舌頭，牠們才能從容飽餐嫩葉。

再說下去，當然是心臟，可曾想過如何確保血液能二十四小時全天候上傳近六呎長頸項後，為腦袋供應氧氣和營養？這必須透過極高壓力才能衝破地心吸力。為此，長頸鹿的血壓長期處於220/180mm Hg的上下壓水平，是人類兩倍；其心臟重十一公斤，是人類心臟重量的三十倍。不單如此，長頸鹿的心跳要維持每分鐘達一百七十下以上，所以，外表優雅的長頸鹿，身體內裏的運作卻是忙個不亦樂乎。

限於篇幅，未能盡述其他奇妙處，例如六呎長頸只有七節頭骨、二千磅巨物的大便卻跟兔子的糞粒大小差不多等等。

千錘百鍊的進化過程，每種生物都是奇迹，人類要懂得尊重。