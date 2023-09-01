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台北心水推介

副刊版 2023/09/01

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我外遊是酒店早餐控，兩間同樣級數的酒店擺在面前，我會因為一間的早餐buffet品質更好而選擇它，可想而知，我的酒店早餐控去到甚麼程度。但，台灣是唯一例外。

台北街角有很多地道小店，隨便走進一間來個蛋餅、粢飯和豆漿做早餐，質素不會太參差，但我會特別推介中正區懷寧街的美好美快餐。這是一家人經營的小店，養了一頭六歲的小狗，每天由清晨五時營業，下午一時半便收舖。蛋餅煎得很香，但這不是重點，最不能錯過的是乳酪餅！蛋餅到處有，但乳酪餅則不是。我最喜歡的是芝士、蛋，再加肉鬆的乳酪餅，早餐坐在街頭捧個熱辣辣乳酪餅，再加杯豆漿或五榖薏仁，邊吃邊跟老闆聊天，雖然吃到出汗，但幸福感滿滿。

很多人以為台灣沒有大菜，都是肉燥飯、小吃之類，坦白說，肉燥飯亦非我杯茶，台灣其實有大菜的。位於士林區天母東路的金蓬萊遵古台菜餐廳，是我十幾年來去台北必到之處。必吃菜式：蓬萊排骨酥、白片放山雞、紅鱘米糕/桂花松葉蟹、香酥鴨、招牌香炸芋條，缺一不可！此店深受台灣人歡迎，平日也爆，訂了位也要等，想walk-in博一博，真係唔駛諗，故必預先在香港訂位。

此外，台北有質素的live music餐廳有不少，歌手水準甚高。我最喜歡位於松山區南京東路三段的China Pa（中國父）餐廳，每晚都有樂團表演，由五十年代的Billie Holiday、六七十年代的Beatles/Elvis、到八九十年代Cyndi Lauper/Eric Clapton都有，餐聽網站羅列了每個月份的音樂節目安排，可找到喜歡的才訂枱。音樂表演為每晚九時半，我建議可訂八時半晚餐，該店供應的是新中華䩕感料理，菜式大碟兼很有鑊氣。每人最低消費九百台幣，兩人進餐只是約四百六十港元，一頓晚膳已達標，平日夜晚本地人都坐滿八、九成，都是愛音樂的人。

走一轉台北，會感受到真正的活潑夜市，是甚麼模樣。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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