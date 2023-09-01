西方的主流媒體或是仇中疑中的人，每見中國經濟增長的速度有下行壓力時（雖然速度仍比西方國家高得多），總會散播中國經濟快將或已在崩潰的論調。此種說法重複了幾十年，總是被事實一一推翻。

聰明一些的批評者或攻擊者會用另一種套路來自圓其說，較常見的是中國的制度是壓迫性的，必不會有好結果。但這套路亦有不同層次，不同漏洞，若不修補，仍是缺乏說服力。

美指華制度壓迫 礙創新損經濟

較為原始的說法是中國的制度壓迫人民，所以創新能力一定很差勁，沒有創新，經濟也上不去。新加坡外交家馬凱碩（Kishore Mahbubani）對此論述有很好的回應：「你們都同意壓迫人民的社會不會有創新力吧。若中國真是壓迫性的，它自然不會創新，那麼中國國力必會十分脆弱，不足為懼，為何美國仍會用洪荒之力遏制中國，並已正式承認中國已成為她的同級對手？若中國不是壓迫性的，這些國家又有甚麼道德根據去遏制中國的發展？」

較為聰明一點，稍難推翻的說法是：「中國的制度的確差劣，她過去在經濟上似乎優異的表現，只是在於她幸運地一度採用了有效的經濟政策，例如改革開放，又或鼓勵地區之間互相競爭，經濟發展得好的有獎勵。」中國的確有實施過對經濟有利的政策，若沒有，民生那會有今天的大幅改善。既然如此，說明其制度並不一定會阻礙她推行有利人民的政策，那他們對其制度的批判豈非底氣不足？

上述說法的一個變種，是指中國制度雖然差勁，但她曾從香港的法治及金融得到過幫助，所以表現勝於蘇聯。此說的附加潛台詞還有：「現在香港沒有法治了，在外圍的圍攻下，中國會打回原形，創新與經濟發展能力都會枯竭。」

這種說法並非完全沒有根據，但我認為是誇大得失去了比重。沒錯，香港作為一個特區，對中國的經濟改革開放扮演過充當政策實驗田的角色，當然對中國的制度演變起過示範作用。不少內地企業在港交所上市，亦促使它們學懂如何按一定的市場規則辦事，這些都是難能可貴的，對中國經濟較早期的改革有過頗大的作用，我們也不用妄自菲薄；但我們亦應同時注意到，中國人民與其精英的自身創新力量，在很多方面早已超越了香港。現時香港對內地的作用也許不及從前，原因不是香港再無法治（這只是西方政客及媒體別有用心炮製的迷思），而是中國早已跨越了倚賴香港的階段。

內地創新力早超港 毋須再靠港

舉幾個例子：中國的電子支付系統、高鐵、電動汽車等多種能夠普及化的科技，香港絕難望其項背，又如何談得上中國沒有了香港的幫助創新便要萎縮？就算在最尖端的科學基礎研究方面，只要查一查包括「自然指數」（Nature Index）在內的多種指標，我們便知內地的頂尖論文數量把美國也超越了，香港的總量只是其零頭，怎麼可能說沒有了香港，中國便失去了其創新能力。

美陷形式主義病態 迫別國跟從

我相信任何制度都有其缺點，美國的政客及媒體心理不平衡，調動一切力量貶損中國之時，他們自己最應該做的便是檢討一下自己的制度是否缺陷更多，根本沒有資格對別人說三道四，更無資格強迫別國跟從美國自稱具備的民主制度，若有不從，便派軍轟炸別人的國土。這裏只稍提美國早已陷入形式主義民主衍生出的病態的一些例子。

經濟學家都知道，生產力與成本是同一個銅幣的兩面，美國很多產品的生產力早已遠遜於中國，我有位美國橋樑專家朋友告訴過我，在美國建一道橋，成本等閒是中國的5倍以上，主要原因是利益團體互相爭奪利益，任何項目都曠日持久，毫無進展；反觀中國，則三扒兩撥便可拍板，優劣立見。同樣的問題，並非只在橋樑建造出現，美國講了幾十年要在加州建高鐵，現在一寸也沒建成！

建橋樑高鐵 美無進展華速拍板

美國芯片商為何群起反對美國政府禁止向中國輸出某些芯片或技術？因為他們知道，若中國買不到某些芯片，便會自力更生，不用多久，便能用白菜價錢生產芯片，美國根本無法與其競爭！又例如美國形式主義民主重視一人一票，但選出來的總統卻居然可以是訴訟纏身的特朗普（Donald Trump）、及腦力體力俱使人懷疑的拜登（Joe Biden），明年大選可能又是這2位仁兄在鬥。我們若細察美國選舉過程，容易可見是在比賽競選的經費，及哪一位候選人更懂得在公關的指揮下演戲，此種制度對人民有好處嗎？美國的生產力也早受到其制度的破壞，美國憑甚麼要別人跟從她？

中國的做法不同，她多次強調，別國不用學中國，也學不了，要按自己情況摸索，這顯然合理得多。

▲ 美國芯片商為何群起反對美國政府禁止向中國輸出某些芯片或技術？因知道若中國買不到某些芯片，便會自力更生，不用多久，便能用白菜價錢生產芯片，美國根本無法與其競爭。（法新社資料圖片）