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打造中秋夜經濟 西九是首選

評論 2023/09/01

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三年疫情陰霾已過，經濟復甦速度卻不如預期，本地餐飲零售消費市場更因大量市民北上消費，生意淡薄，商戶愁容滿面，夜市更被形容為一潭死水。振興本地消費，發展「夜經濟」（night economy）成為特區政府近期的熱議題目。

消費今非昔比 提供多元化娛樂

特首李家超在8月27日（星期日）說希望於中秋節前推出振興「夜經濟」的措施，並且要持續至新年。然而，要「夜經濟」發揮救市特效藥的功效，並不容易。坊間有人建議重振傳統「夜攤」經濟，恢復昔日廟街和旺角女人街「夜攤」的興旺。可是，廟街和旺角女人街的「夜攤」購物風氣和容許無牌小販賣煎炸煮的小食已今非昔比，消費者的口味和城市衞生要求已不可同日而語，往日吸引消費者幫襯的價廉物美、多樣化特色，已不復存在。

「夜經濟」不是新概念。晚間通常是人們放鬆和娛樂的時間，理想的「夜經濟」要有針對性，為市民提供多元化的娛樂選擇，例如有號召力的音樂會、夜間嘉年華、美酒佳餚巡禮，符合衞生要求的小食都可以。如果這些晚間活動成功吸引遊客和重燃本地居民的消費信心，便可以為東方之珠的夜間生活增添色彩，促進文化交流和融合，發揮香港的獨特魅力。

從樂觀的方向看，「夜經濟」可以創造就業機會，推動城市的經濟發展，塑造良性的經濟循環。隨着夜晚的經濟活動增加，吸引青年個體戶和小本經營者，提供更多的謀生機會和鼓勵創意，給年輕人帶來希望。但理論歸理論，在晚間提供多元化特色商品和有吸引力的娛樂活動，既要滿足本地市民和遊客追求的新形式，又要夠「潮」有氣氛；小食特飲既要價廉美味，又要符合衞生要求；要有適度規管，維持市容清潔，又要容許多元化創意，殊不容易。

回看過往經驗，特區政府早於2002年9月曾試圖重開位於上環的「大笪地」夜市，提供了三百多個攤位。然而，當時夜市運營並不順利，人流亦不足。在短短一年的時間內，新「大笪地」只剩下二十多個攤位，最終以失敗告終。

由此可見，發展「夜經濟」需要強而有力的領導，群策群力，納各方之長，並且要克服短板。特區政府要負起主動協調管理之責，破舊立新，行政長官委派副財政司司長統領，立軍令狀限日完成策劃，是非常及時的一步。副司長做事親力親為，有計劃有行動，我對他充滿期盼，希望他不止搞好「夜經濟」，也伸延打造「下午、黃昏、周末、周日、定期多點」的Hello Hong Kong經濟。

現成優美設施 配合表演吸人流

香港要成功發展「夜經濟」，有幾個關鍵要素必須顧及。首先，公共交通接駁服務相當重要。夜市要有合適和足夠交通工具直達，要有大量停車位，方便市民和遊客前往和離開，滿足不同組群的出行需求。

第二要有適時協調與管理的機制。「夜經濟」涉及不同持份者之間的協作，包括特區政府不同決策局、大小商戶、社區組織和居民等。

第三是選址，場地大小，是否有足夠的供電、休息設施，現場飲食衞生管理和活動對附近居民產生的影響等都必須有好規劃。特區政府要和地區人士建立持續可行的監察機制，評估結果，適時優化。

第四是租用費用不可高昂，租戶要有輪換制度。開始時特區政府可提供一些補貼和引入具創意和年輕人優先的政策，日後視乎經驗總結調整。

環顧有潛力的場地，西九文化區看來是首選。皆因西九已有現成的管理機構，亦有平整好的空地和吸引人流的優美設施。M+和故宮博物館、戲曲中心可以更改開放和表演時間配合，配上美食車、試美酒和有分量的演唱會，不難打造一個新維園賞月、迎國慶大型活動，配合內地長假黃金周，加上向遊客派發消費券，鼓勵酒店提供優惠房價和附近大型商場群舉行優惠，期望有個好開始，為旺丁又旺財「造大個餅」。

環顧夜經濟有潛力的場地，西九文化區看來是首選。皆因西九已有現成的管理機構，亦有平整好的空地和吸引人流的優美設施。（資料圖片）

撰文 : 黎棟國 立法會議員、新民黨常務副主席

欄名 : 評論

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