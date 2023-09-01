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信仰與創新結合 「天國企業」潛力大

行政人員版 2023/09/01

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未知是否經營得好的社企不多，很多人誤以為教徒都不善於經營。其實教徒創業不一定是經營社企，只要是對社會及技術有徹底的研究了解，從人們的需要出發，抱着令社會變得更好的理念，便可以投身創業。

筆者最近發起

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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