信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 行政人員版 2023/09/01 分享： 分享： 未知是否經營得好的社企不多，很多人誤以為教徒都不善於經營。其實教徒創業不一定是經營社企，只要是對社會及技術有徹底的研究了解，從人們的需要出發，抱着令社會變得更好的理念，便可以投身創業。 筆者最近發起 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 2023/08/25 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 2023/08/18 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 2023/08/11 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 2023/08/04 AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 科技與文化結合 才是年輕人未來 2023/07/28 科技與文化結合 才是年輕人未來 創業 移民 社企 商業