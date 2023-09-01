信仰與創新結合 「天國企業」潛力大

未知是否經營得好的社企不多，很多人誤以為教徒都不善於經營。其實教徒創業不一定是經營社企，只要是對社會及技術有徹底的研究了解，從人們的需要出發，抱着令社會變得更好的理念，便可以投身創業。

筆者最近發起

...