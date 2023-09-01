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阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型

行政人員版 2023/09/01

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近年全球多國加快AI發展，阿聯酋科技集團G42、阿聯酋AI大學MBZUAI及加州AI公司Cerebras，聯合發布阿拉伯語AI大型語言模型「Jais」，正式進軍生成式AI市場。

Jais是一種開源的雙語

...

欄名 : 科技新知

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