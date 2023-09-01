阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 行政人員版 2023/09/01 分享： 分享： 近年全球多國加快AI發展，阿聯酋科技集團G42、阿聯酋AI大學MBZUAI及加州AI公司Cerebras，聯合發布阿拉伯語AI大型語言模型「Jais」，正式進軍生成式AI市場。 Jais是一種開源的雙語 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 今日 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 2023/08/31 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 2023/08/31 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 2023/08/30 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 2023/08/30 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 阿聯酋 人工智能