《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容

網絡遊戲玩家的即時語音溝通，可能涉及仇恨言論等不良內容。而《決勝時刻》（Call of Duty）將引入AI工具，協助審核玩家的語音內容。

《決勝時刻》是由動視發行的遊戲，該公司日前宣布與SaaS初創

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