《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 行政人員版 2023/09/01 分享： 分享： 網絡遊戲玩家的即時語音溝通，可能涉及仇恨言論等不良內容。而《決勝時刻》（Call of Duty）將引入AI工具，協助審核玩家的語音內容。 《決勝時刻》是由動視發行的遊戲，該公司日前宣布與SaaS初創 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 今日 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 2023/08/31 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 2023/08/31 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 2023/08/30 motorola edge 40 中階手機搶攻市場 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 2023/08/30 小米平板電腦應市 Redmi Pad SE售999元起 歧視 電玩手遊