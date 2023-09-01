英國智庫組織High Pay Centre發表最新調查報告，指富時100指數（FTSE 100）成分股企業的行政總裁，2022年平均獲得加薪16%，金額達到50萬英鎊。而這些CEO的入息中位數是390萬英鎊，為當地全職員工中位數的118倍。

我打工時，雖然也是CEO，我只是香港區的，員工薪金中位數的差距沒那麼大，但也好幾倍。我老闆是亞太區CEO，薪水是我的好幾倍，而全球CEO又是他的好幾倍。所以跟全體員工的薪酬中位數，可能有好幾十倍的差別。那時我已有個想法，CEO薪酬不一定是全公司最高的，如果他願意克己一點，換取其他人較高薪酬的話，將士一定會更賣命，最終企業的表現可能會更理想。

我試過有年要求上司不加我薪水，讓其他同事多加一點，如果公司業績理想，可以給我多一點花紅補償。結果老闆接納了前半段，我的確沒有人工加，但我的幾名直接下屬也沒有加薪，原因是我們的薪水差距太少，他們再加薪便會高過我。原來我要加得多，同事才有望加薪，後來我再也不敢提出同樣的要求。

創業後我實踐了想法，這11年來，我一直不是全集團最高薪的，我甚至試過是全集團最低薪的員工，而我們集團也的確蓬勃發展起來。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》