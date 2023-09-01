  • 28°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 04:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高田明美「魔法回憶原畫展」＠海港城 展出最新《小忌廉》珍貴手稿

行政人員版 04:00 2023/09/01

分享：

分享：

日本人氣卡通《我係小忌廉》係唔少人嘅童年回憶，為咗紀念《小忌廉》誕生40周年，《美紙》特意聯同陋室五月，喺9月1日至24日於海港城美術館舉辦「高田明美--魔法回憶原畫展」。

今次係高田明美老師睽違31年嘅香港個人原畫展，主題將會以香港夜景為背景。公關姊妹同黛安講，高田明美老師會親臨香港，出席揭幕禮及簽名會，佢曾經多次訪港，參觀最多嘅地方係太平山頂，對山頂美景印象深刻。所以今次選擇以香港夜景作為主要視覺主題，為《小忌廉》畫咗一個以城市閃爍嘅霓虹燈作為表演舞台。展覽會分兩個時段，分別展出共19張原畫及30多張版畫，畀大家可以近距離欣賞佢嘅真迹及溫柔細膩嘅手筆，當中部分作品更會作公開發售。

此外，展覽期間仲會推出一系列限量精品公開發售，包括紀念畫冊、紀念藏書票、雨傘、眼鏡布、徽章、明信片及文件夾等，數量有限，售完即止，《小忌廉》粉絲記得去朝聖喇！詳情可以【按此】瀏覽。

高田明美--魔法回憶原畫展詳情

日期︰9月1日至9月24日（首回展品展期9月1至9日/次回展品展期9月10至24日）

時間︰上午11時至晚上10時

地點︰海港城美術館（海港城海洋中心2樓207號舖）

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 卡樂B「芝士味粟米條」登場 夏日芝味大爆發
今日
卡樂B「芝士味粟米條」登場 夏日芝味大爆發
八卦名利場 - 「慈善願望美食祭」9月開鑼 多間知名餐飲品牌全力支持
今日
「慈善願望美食祭」9月開鑼 多間知名餐飲品牌全力支持
八卦名利場 - 7-11人氣中秋禮盒 安記鮑魚/Hello Kitty/意式雪糕月餅
2023/08/31
7-11人氣中秋禮盒 安記鮑魚/Hello Kitty/意式雪糕月餅
八卦名利場 - 灣仔利東街「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海 + 18米LED燈舞火龍 + 手作攤位
2023/08/31
灣仔利東街「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海 + 18米LED燈舞火龍 + 手作攤位
八卦名利場 - 商界環保協會《BEC零碳約章》 鼓勵企業落實零碳目標
2023/08/30
商界環保協會《BEC零碳約章》 鼓勵企業落實零碳目標

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？