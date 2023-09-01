高田明美「魔法回憶原畫展」＠海港城 展出最新《小忌廉》珍貴手稿

日本人氣卡通《我係小忌廉》係唔少人嘅童年回憶，為咗紀念《小忌廉》誕生40周年，《美紙》特意聯同陋室五月，喺9月1日至24日於海港城美術館舉辦「高田明美--魔法回憶原畫展」。

今次係高田明美老師睽違31年嘅香港個人原畫展，主題將會以香港夜景為背景。公關姊妹同黛安講，高田明美老師會親臨香港，出席揭幕禮及簽名會，佢曾經多次訪港，參觀最多嘅地方係太平山頂，對山頂美景印象深刻。所以今次選擇以香港夜景作為主要視覺主題，為《小忌廉》畫咗一個以城市閃爍嘅霓虹燈作為表演舞台。展覽會分兩個時段，分別展出共19張原畫及30多張版畫，畀大家可以近距離欣賞佢嘅真迹及溫柔細膩嘅手筆，當中部分作品更會作公開發售。

此外，展覽期間仲會推出一系列限量精品公開發售，包括紀念畫冊、紀念藏書票、雨傘、眼鏡布、徽章、明信片及文件夾等，數量有限，售完即止，《小忌廉》粉絲記得去朝聖喇！詳情可以【按此】瀏覽。

高田明美--魔法回憶原畫展詳情

日期︰9月1日至9月24日（首回展品展期9月1至9日/次回展品展期9月10至24日）

時間︰上午11時至晚上10時

地點︰海港城美術館（海港城海洋中心2樓207號舖）

本文轉載自《晴報》