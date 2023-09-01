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「慈善願望美食祭」9月開鑼 多間知名餐飲品牌全力支持

行政人員版 04:00 2023/09/01

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願望成真基金25年嚟為唔少病童達成願望，黛安聽聞，團隊將推出全港首個「慈善願望美食祭」WISH DISH，多間知名酒店及餐飲業都全力支持。義賣活動為一眾慈善美食家帶嚟眾多選擇，包括香港迪士尼樂園特別為願望童創作嘅全新甜品「朱古力願望蛋糕」、Feather & Bone主廚推介「美味派」，仲有Crepes & Bakes嘅正宗法式薄餅等，人氣意大利餐廳CRUST Italian更會捐出1,000杯咖啡㖭。

由9月起，大家只要到參與嘅食店享用或購買指定美食，合作夥伴將捐出部分或全數收益，支持願望成真基金幫助病童實現願望。公關姊妹話，願望團隊由7月起已聯絡多位愛心廚師，其中一位係17歲嘅中四學生楊品，雖然佢患慢性腎病，平日要少吃蛋白質、奶類等，但佢對製作甜品好有熱誠，所以願望團隊請咗香港迪士尼餐飲團隊，為楊品創作一個特色甜品，香港迪士尼樂園度假區酒店廚師長陳儉權更親身教佢製作，作為今次慈善活動嘅特色菜「朱古力願望蛋糕」就此誕生。

本文轉載自《晴報

楊品學唧花技巧，師傅即席分享秘訣。

朱古力願望蛋糕

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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