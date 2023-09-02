負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊

雖然本港樓價一度於今年初止跌回升，惟市場上仍充斥多項負面因素，勢完全蒸發今年以來的樓價升幅。不少業內人士均建議港府宜盡快撤銷不同「辣招」，以刺激交投及樓價。

差估署數據顯示，本港樓價連跌3個月，7月按月

...