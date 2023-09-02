負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 雖然本港樓價一度於今年初止跌回升，惟市場上仍充斥多項負面因素，勢完全蒸發今年以來的樓價升幅。不少業內人士均建議港府宜盡快撤銷不同「辣招」，以刺激交投及樓價。 差估署數據顯示，本港樓價連跌3個月，7月按月 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 專家點睇後市？ 今日 專家點睇後市？ 你可能感興趣 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 01:00 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 專家點睇後市？ 今日 01:00 專家點睇後市？ 最新專欄文章 更多 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 專家點睇後市？ 今日 專家點睇後市？ 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 2023/08/29 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 獨家 - 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 2023/08/28 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 方偉昌：公用股吸引力待回升 2023/08/28 方偉昌：公用股吸引力待回升 二手市場 銀主盤 印花稅 上車盤 豪宅 銀行 一手市場 樓價