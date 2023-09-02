  • 25°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊

置業家居 2023/09/02

分享：

分享：

雖然本港樓價一度於今年初止跌回升，惟市場上仍充斥多項負面因素，勢完全蒸發今年以來的樓價升幅。不少業內人士均建議港府宜盡快撤銷不同「辣招」，以刺激交投及樓價。

差估署數據顯示，本港樓價連跌3個月，7月按月

...

欄名 : 封面故事

相關文章

CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
今日
CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
專家點睇後市？
今日
專家點睇後市？

你可能感興趣

CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
今日 01:00
CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
專家點睇後市？
今日 01:00
專家點睇後市？

最新專欄文章 更多

CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
今日
CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌
專家點睇後市？
今日
專家點睇後市？
「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現
2023/08/29
「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現
獨家 - 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會
2023/08/28
專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會
方偉昌：公用股吸引力待回升
2023/08/28
方偉昌：公用股吸引力待回升
二手市場 銀主盤 印花稅 上車盤 豪宅 銀行 一手市場 樓價

上一篇文章

CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌

下一篇文章

專家點睇後市？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？