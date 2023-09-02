專家點睇後市？ 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑： 股樓齊跌 港府宜挽經濟 今年首季本港與內地恢復通關，樓市出現反彈，惜復常效力不似預期，主要乃美國持續加息及內房「爆雷」的負面影響波及，令本港樓市持續受壓。現時股樓 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 你可能感興趣 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 01:00 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 01:00 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 最新專欄文章 更多 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 今日 CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 2023/08/29 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 獨家 - 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 2023/08/28 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 方偉昌：公用股吸引力待回升 2023/08/28 方偉昌：公用股吸引力待回升 中原地產 印花稅 陳永傑 布少明