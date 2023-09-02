中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑：

股樓齊跌 港府宜挽經濟

今年首季本港與內地恢復通關，樓市出現反彈，惜復常效力不似預期，主要乃美國持續加息及內房「爆雷」的負面影響波及，令本港樓市持續受壓。現時股樓

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