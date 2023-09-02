CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 雖然本港樓市今年初曾出現「小陽春」，惟因美國持續加息，加上多個新盤低開搶客，令二手樓市重新陷入低迷。本刊檢閱中原城市領先指數（CCL）138個成分屋苑的呎價表現，已有近9成屋苑呎價按年同期下跌，當中跌 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 專家點睇後市？ 今日 專家點睇後市？ 你可能感興趣 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 01:00 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 專家點睇後市？ 今日 01:00 專家點睇後市？ 最新專欄文章 更多 專家點睇後市？ 今日 專家點睇後市？ 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 今日 負面因素充斥 樓價短期續低位徘徊 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 2023/08/29 「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現 獨家 - 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 2023/08/28 專訪霸菱方偉昌：長綫入市好機會 方偉昌：公用股吸引力待回升 2023/08/28 方偉昌：公用股吸引力待回升 豪宅 銀行 一手市場 二手市場 樓價 CCL