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CCL成份屋苑大檢閱 首季升幅蒸發 9成屋苑呎價倒跌

置業家居 2023/09/02

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雖然本港樓市今年初曾出現「小陽春」，惟因美國持續加息，加上多個新盤低開搶客，令二手樓市重新陷入低迷。本刊檢閱中原城市領先指數（CCL）138個成分屋苑的呎價表現，已有近9成屋苑呎價按年同期下跌，當中跌

...

欄名 : 封面故事

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