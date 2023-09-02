掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 早前已獲批預售、由路勁地產及深圳控股共同發展的屯門掃管笏凱和山，日前公布最新部署。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目將於本月初上載樓書及開放示範單位，最快於月中正式開售，定價將參考近期同區一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 今日 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 今日 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 今日 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王 2023/08/12 油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 2023/08/05 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 宏安 YOHO WEST 新地 港鐵 華懋 凱和山 路勁 深圳控股（00604） 一手市場