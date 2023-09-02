掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售

早前已獲批預售、由路勁地產及深圳控股共同發展的屯門掃管笏凱和山，日前公布最新部署。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目將於本月初上載樓書及開放示範單位，最快於月中正式開售，定價將參考近期同區一

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