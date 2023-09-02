天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙

由新地及港鐵合作發展的天水圍天榮站項目第1期，日前命名為「YOHO WEST」。新地副董事總經理雷霆表示，項目最快本月獲批預售，樓書及示範單位亦正趕工製作，期望於月底推售，定價將為市價，會參考過往鐵路

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