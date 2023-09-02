天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 由新地及港鐵合作發展的天水圍天榮站項目第1期，日前命名為「YOHO WEST」。新地副董事總經理雷霆表示，項目最快本月獲批預售，樓書及示範單位亦正趕工製作，期望於月底推售，定價將為市價，會參考過往鐵路 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 今日 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 今日 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 今日 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王 2023/08/12 油塘親海駅II截收逾3.8萬票 膺新盤歷年票王 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 2023/08/05 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 宏安 YOHO WEST 新地 港鐵 華懋 凱和山 路勁 深圳控股（00604） 一手市場 港鐵