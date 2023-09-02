黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房

宏安地產旗下黃大仙鳴鳳街28號項目，日前命名為「薈鳴」。宏安地產執行董事程德韻表示，項目將於月初公布樓書及對外開放示範單位，並於月內推售，定價將參考市區新盤及集團「the met.」系列過往造價。

她又

...