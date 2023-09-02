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股市回穩經濟回暖 樓市整固快完結

置業家居 2023/09/02

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期待已久，中央政府終落實出手救市，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施，廣州、深圳已率先推出「認房不認貸」政策，讓這部分購房群體按照首套房標準貸款，令更多置業人士能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠，有助降低居民上車成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。雖然今次救市措施只是「政策」上的微調，盡管救市力度有限，不過對中港股市已帶來刺激作用。

內地資金南下 中港股市上升

近日內地股市已明顯回穩，其中按最新滬上證指數，與上月底的低位已急漲2.3%，而深圳深成指數漲幅亦達3.1%，受惠於內地股市回穩，港股亦跟隨內地股市上升，一星期前港股一度跌至17623點的9個月低位後，新近已回升至接近18500點的水平，已突破7月底以來形成的下降軌。

從資金流向來看，雖然因應高息環境下，外資已有撤離迹象，但內地南下港股市場的資金近兩個月持續流入，8月份至今更是加大買入力度，淨買入額高達$610億港元，年內淨買盤更是超過$2,000億港元。這意味着港股市場已率先接近見底回升，加上港府近日表明將由財政司司長成立小組，研究如何增加股票市場流動性，當中包括考慮撤銷股市印花稅，加上目前港股市盈率已跌至相當吸引的水平，相信稍後港股有力回復上升軌道。

財富效應 帶動樓市向好

相信大家亦明白，股市向來是樓市重要指標之一，過去樓市暢旺的時候，大多都是股樓齊升，而相對之下，過去一年卻是股樓齊淡的一刻。無可否認，股市作為最受歡迎的投資市場，而樓市除了是商品市場亦是投資市場，投資周期，以至財富效應將會把兩者的趨勢連起來，例如當股市出現大跌之後，經濟環境轉差，當失業率上升及對前景失去信心之時，買樓的人減少，樓價自然下跌，同樣當股市大升帶來的財富效應，多少亦會帶動樓市向上。

當然筆者並非股市專家，但隨着股市回穩，加上疫後重啟後，本地經濟已明顯改善，經濟持續回升下，相信股市有力回歸上升軌，在股市財富效應下，股市上升自然有助樓市交投回穩，成交量回穩樓市整固期亦可望結束。

近日港股隨內地股市上升，筆者指股市回歸上升軌，在財富效應下，有助樓市交投回穩。（資料圖片）

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

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