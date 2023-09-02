華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 珠海斗門區湖心路以位置優勢取勝，周邊15分鐘之距，已可抵3大生活圈、5大商業體，而在珠海已開發逾60個住宅項目的華發集團，最新推出華發香海湖，除了集地利優點外，低密度、樓距寬、戶型實用等賣點，平均價約 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 2023/08/26 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 2023/08/12 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 2023/07/15 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 2023/06/24 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 2023/06/17 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 人民幣 珠海 3房 4房