華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起

珠海斗門區湖心路以位置優勢取勝，周邊15分鐘之距，已可抵3大生活圈、5大商業體，而在珠海已開發逾60個住宅項目的華發集團，最新推出華發香海湖，除了集地利優點外，低密度、樓距寬、戶型實用等賣點，平均價約

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