北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 置業家居 2023/09/02 分享： 分享： 日本北海道為著名的滑雪及旅遊勝地，加上日圓滙率處於低位，不少港人或會趁機投資日本物業，作度假屋或收租之用。是次介紹位處新雪谷的樓花項目HOTELA，住戶可購入每個單位至少16分之一或全部股份，用作自住 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 2023/08/26 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 2023/08/19 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 2023/08/12 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 2023/08/05 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 2023/07/29 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 日本 北海道 海外物業 日圓 銀行