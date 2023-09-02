北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租

日本北海道為著名的滑雪及旅遊勝地，加上日圓滙率處於低位，不少港人或會趁機投資日本物業，作度假屋或收租之用。是次介紹位處新雪谷的樓花項目HOTELA，住戶可購入每個單位至少16分之一或全部股份，用作自住

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