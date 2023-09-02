人體工學認證兩用熨斗 輕鬆熨衫無難度

珍愛的衣物，除了需要細緻的洗護，亦講究熨衣護理。德國百靈牌Braun最新推出的CareStyle 7 Pro壓力式蒸氣熨斗，專為時裝愛好者而設，以先進的熨衣系統，加上人體工學認證的設計，讓任何質料的衣

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