日系花茶煮磨機 小資女自製新鮮健康飲品

都市人生活急速，養生生活已不用受場合或時間限制，Rasonic推出的多用途花茶煮磨機，為經常外出用膳及一眾上班族，輕鬆於家中和辦公室自製出健康特色飲品！

煮磨機設兩大多用途配件，攪拌杯配備4種烹調功能，

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