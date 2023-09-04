押後一年到今年才舉辦的杭州亞運會，九月二十三日就開幕，每逢有盛事，杭州的朋友都又驚又喜，尤其是開民宿的朋友。記得上次開個國際峰會，整個月都嚴格管理，建築工程要停，接待客人有大限制，最不解是連石油氣都不能運上山。今次亞運會，他們近期收到的新指示是：直到十月底，整個杭州都不能放小型無人機。

本來怕在城中隨便放無人機，可能影響到比賽，或者因太多遊客到杭州，個個都放就真會天上交通擠爆，這些理由都算合理。但如果在深山，現在遊客用小型無人機拍下照都好平常，但一刀切之下，就是去到這些郊區鄉間也得遵守了，惟有預先提醒客人。

趁那麼多遊人包括國際友人要到杭州，杭州當然也要展示一下自己的高科技城市形象（有阿里巴巴等多家科技公司總部）。一些在外工作的杭州友最近返到杭州時，說亞運的宣傳真是通街滿巷，而且是往城市生活科技發展方向宣傳。最留有印象，是某些街區的公共長椅（主要是科技公司園區），竟然有無綫充電設施。而坐地鐵時，發現那個車窗會變成一個透明的屏幕，上面顯示地鐵路綫和杭州旅遊點介紹。平時過馬路的紅綠燈公仔，都換成亞運吉祥物在閃。

家中人就收到一些種子，鼓勵大家在社區種花。另外，還有「亞運英語100句」小冊子，叫杭州人識幾句基本英文顯好客之道。

大賽事都會建新場館，開幕閉幕及田徑賽所在的俗稱「大蓮花」，外形設計過於俗艷，反而那麼多場館中，以拱墅區運河亞運公園體育館最佳，位處一整個新開發的體育公園區，主場館以良渚文化的玉琮，加上杭州出名的蠶絲做設計概念，外形是網格設計，相當低調耐看。