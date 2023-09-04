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糖尿病要戒飯？

副刊版 2023/09/04

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Kat的母親剛患上糖尿病，血糖上升至十。她說，上網看過要盡量少吃飯，宜吃意粉，幸好母親也喜歡吃西餐意粉，但卻懊惱是否再也不可以吃飯了。

「坊間最常見的謬誤，就是一發現患有糖尿病，就要戒飯。其實，如患者服用了糖尿藥，不吃飯又不懂以其他五穀類代替，並只吃清淡餸菜，會容易造成低血糖，出現盜汗、手震等情況，如未能適時處理，會有暈倒的風險，甚至影響器官運作。另一極端是不吃飯，但吃多了大量高脂肪有醬汁的餸菜，會令脂肪積存於體內，令糖尿病惡化、引致膽固醇問題及影響心臟健康。」我解釋。

「那麼，糖尿病患者應該如何飲食才合宜？」Kat問道。

「想改善二型糖尿病的話，而又屬於超重或體脂過高，最重要的是要減重。定期監察血糖、改善飲食習慣、做帶氧運動和肌肉訓練，只要減去內臟脂肪，胰島素敏感度就會提升，血糖也相對穩定。選擇低升糖指數的意粉是對的，可是西餐廳或港式茶餐廳會用大量油來烹調意粉，又會用高脂肪的白汁、忌廉、青醬、肉醬來調味，而且分量也大，長期食的話，恐增磅增脂肪，有機會令糖尿病惡化。」我說。

「外食果然充滿陷阱，那該如何食好？」Kat再問。

「要選低脂食物，尤其避免飽和脂肪和反式脂肪，即動物皮層、排骨、腩、蛋糕、薯片、炸物等；另外每餐定時定量，適量的五穀類，吃飯也可，視乎她的體重安排分量；蛋白質和蔬果也宜適量攝取。」我續說：「最重要的，是盡量令當餐的升糖指數低。一、保持攝取充足的優質蛋白質，女士每餐宜攝取二至三両肉或海鮮；男士則每餐需要最少三両肉。二、食物加工愈少愈好，例如原粒燕麥比即溶麥皮更能穩定血糖。三、適量油份。四、纖維愈高愈好，例如十穀米比白飯高纖，有兩碗煮熟蔬菜佐餐，會比沒有蔬菜更好。五、抗性澱粉的存在，例如置於雪櫃冷凍過夜的番薯、焗薯、白飯會增加消化醣份的時間，從而穩定血糖。」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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