有人話要搞夜市，然後就一窩蜂往夜市的思路去做。當中，竟無人稍稍講句：「咪住先！Let's get back to basics，再諗過先」：

一、何以忽然拋出個夜市就可振興香港經濟之意念？

二、意念從何而來？有否充足研究、參考和調查呢？有否客觀數據支持搞夜市就是香港的出路？

三、有數據的話，請公開；若沒研究、參考和調查數據，那憑甚麼推出夜市這個概念？

四、憑甚麼假設夜市=振興香港經濟之最有效良方？

五、振興香港經濟屬大事項，有否討論和探索過其他可能性？若有，有哪些？若在種種可能性都考慮過的情況下，為何只提夜市？其他方案是甚麼？基於甚麼因素認為夜市乃最掂之方案？憑甚麼去篩選種種可能的方案？報告在哪？若有，請公開。若無討論、探索、研究、參考和調查過其他可能性的話，那麼，這個夜市提議，是否屬於在沒有客觀研究、參考和調查數據下得出來的個人主觀idea？

六、若是一個沒有足夠研究、參考和調查所得而來的idea，為何可以話做就做？為何周邊沒有人問問最基本的問題，例如：究竟我們有否研究過推夜市係咪work？搞夜市令香港經濟振興的成功率估計是多少？無做過這樣估計或預測的話，基於甚麼追捧夜市就是救港奇葩？

七、如果唔work（沒有預期振興經濟效果）的話，搞壇夜市的costs（包括對商家、對納稅人、對社會等的成本）有多大？

八、唔work的話，邊個孭飛？

在商界，推出任何一個建議都必會先被問到以上問題；若有人在沒有充足研究、參考和調查，並且沒有考慮和比較其他方案下，貿貿然提出一個「憑感覺」而來的idea，咁呢位仁兄係咪要再做下功課先呢？