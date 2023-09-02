推動創科為主軸 擴大應用谷經濟

行政長官將於10月底發表施政報告，最近正密鑼緊鼓收集各界意見。我上周和C15+等多位議員與行政長官會晤。我就創科領域的數據管治、科研成果轉化、人工智能管治、新興產業等7個範疇，提出了24項建議。

重視數據管治 資料整合共享

數據是數碼經濟的重要資產，不少地方均已開始建立數據管治體系，例如歐盟設立《通用數據保護條例》；新加坡的數據管治，則包含在《數碼政府藍圖》中，涵蓋數據開放、數據素養、數據管理等15項「關鍵績效指標」（KPI）。深圳和上海也分別通過了《深圳經濟特區數據條例》和《上海市數據條例》。國務院今年提出組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，數據資源整合共享和開發，推進數碼中國、數碼經濟和數碼社會等規劃工作。

要應對全球數碼經濟發展，以及回應國家對數據管治和安全的重視，特區政府應從速建立數據管治體系，包括設立香港數據局，確立政府在數據管治以及立法的方向、推動數碼基礎設施、制定各部門之間、政府與不同界別之間和民生的大數據收集和互通互用的規劃，並加強數據和統計能力建設。

建立數據管治體系和設立香港數據局需時，但必須加快本港與內地數據的跨境流通。特區政府與國家互聯網信息辦公室簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，共同推動粵港澳大灣區數據跨境流動，讓敏感的、重要的數據有序、安全地流動到香港。施政報告應推出具體措施落實，例如讓大灣區內居民出行數據、選定科研用途資料等先行，以回應《備忘錄》及促進跨境資料安全有序流動。

政府採購 加強科研成果轉化

專利獨立分拆，重點支援科研成果轉化：有關知識產權的保障歸商務及經濟發展局主理，但商標和版權，與專利的處理手法並不相同，前者主要涉及知識產權的交易，而專利則涵蓋技術轉移。香港要發展為國際創新科技中心，在處理專利時，必須重視其中的科技轉移或科研成果轉化，並作出更周全的支援。建議政府把專利從其他知識產權項目分拆出來，設立專門機構支援科研成果轉化。

設立科研成果轉化中心：政府可參照新加坡政府設立的「Innovation Partner for Impact」（IPI），設立科研成果轉化中心，作為專門應對的支援機構，擔當科研機構（主要為大學院校）和投資者中間的「紅娘」，加速科研成果轉化落地；同時也做企業的盲公竹，協助企業尋找最適合的創新研發夥伴、尋求新技術，催化企業創新的過程。

便利科創資金 紓美資退場壓力

訂立政府採購本地初創和中小企的關鍵績效指標：政府採購是推動本地企業的重要經濟動力。現時政府推出支持創新的採購政策，包括各採購部門需提高評審標書時技術分數及產品質素所佔的比重，從而便利初創企業和中小企參與政府採購。然而業界指出相關措施未見普及，初創企業和中小企未能受惠於該政策。為支持本地初創企業和中小企，尤其在創新科技範疇，建議政府訂立關鍵績效指標，訂明採購本地初創企業和中小企產品和服務佔政府採購的比例，確保足夠的政府資源，用於鼓勵本地研發的創新科技。

為內地和本港科創企業融資：不論是科學研究和科創企業的發展，半點都離不開資金。不過，早前，美國總統拜登簽署行政命令，禁止或限制美國企業在半導體、量子信息技術、人工智能（AI）三個敏感科技領域對國家（包括港澳）投資，對這些領域的海外投資造成一定的影響。為緩和美資退場的壓力，香港應當發揮國際金融中心的作用，協助內地和本地的創科公司，尤其是別具潛力的創科初創企業，從不同渠道集資，以確保企業在足夠的資金下平穩發展，為創科帶來新突破、為經濟帶來新動力。

容許內地資金參與「產學研1+計劃」：參與「產學研1+計劃」（計劃）的大學團隊，可獲最高2（政府）：1（業界及大學）的配對資助。本地多家院校已設有內地分校或實驗室，不少院校現有的研發項目，已有內地資金參與，但按計劃規定，內地資金未能計入配對投資之中。建議政府容許獲6所指定大學確認的內地資金，可計入「產學研1+」計劃的投資配對之中，以便更善用大灣區內的創科資金，從而加強大灣區創研合作。

建科研物資跨境渠道 落實過河

兩地科研物資如生物樣本，有嚴格的跨境限制，涉及海關、衞生檢疫、科創委、市場監管局等多個部門的審批查驗，費時失事，影響科研進度，增加成本。政府應建立便利科研物資跨境互通的渠道，為跨境科研物資流通掃除障礙；可利用落馬洲河套區先行先試，促進落實科研物資過河。

去年公布的施政報告以及《創新科技發展藍圖》，已對本港發展為國際創科中心訂立了路綫圖；在這個基礎之上，還需要不少進一步加強、補足的措施。創科發展已不限於推動個別行業或產業，而是廣泛應用於各行各業和民生上的各個面向，施政報告應以推動創科為主軸，以創科貫通各大政策範疇，配合國家政策、推動香港經濟發展，並全面提升市民生活質素。筆者其他創科政策倡議，下文再續。

▲ 創科發展已不限於推動個別行業或產業，政府應聚焦創科，配合國家政策、推動香港經濟發展。（資料圖片）