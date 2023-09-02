來勢洶洶的的超強颱風「蘇拉」昨午逐步逼近本港，香港天文台昨凌晨2時40分發出8號西北烈風或暴風信號，昨傍晚6時20分改發9號烈風或暴風訊號，更在短短1小時55分後，於8時15分改發10號颶風訊號，並在

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