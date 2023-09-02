10號颶風撲港 多區水浸塌樹 沿岸低窪地區水位升 今續受影響 港聞版 2023/09/02 分享： 分享： 來勢洶洶的的超強颱風「蘇拉」昨午逐步逼近本港，香港天文台昨凌晨2時40分發出8號西北烈風或暴風信號，昨傍晚6時20分改發9號烈風或暴風訊號，更在短短1小時55分後，於8時15分改發10號颶風訊號，並在 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」 今日 「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」 陳國基：安排足夠人手 做好應變善後 今日 陳國基：安排足夠人手 做好應變善後 打風捲走生意 食肆歎宴會損失大 今日 打風捲走生意 食肆歎宴會損失大 你可能感興趣 「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」 今日 01:00 「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」 陳國基：安排足夠人手 做好應變善後 今日 01:00 陳國基：安排足夠人手 做好應變善後 打風捲走生意 食肆歎宴會損失大 今日 01:00 打風捲走生意 食肆歎宴會損失大 颱風 香港 將軍澳 教育局 天氣 暴雨 大澳 杏花邨 渠務署 民政事務總署