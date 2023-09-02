  • 25°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10號颶風撲港 多區水浸塌樹

沿岸低窪地區水位升 今續受影響

港聞版 2023/09/02

分享：

分享：

來勢洶洶的的超強颱風「蘇拉」昨午逐步逼近本港，香港天文台昨凌晨2時40分發出8號西北烈風或暴風信號，昨傍晚6時20分改發9號烈風或暴風訊號，更在短短1小時55分後，於8時15分改發10號颶風訊號，並在

...

相關文章

「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」
今日
「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」
陳國基：安排足夠人手 做好應變善後
今日
陳國基：安排足夠人手 做好應變善後
打風捲走生意 食肆歎宴會損失大
今日
打風捲走生意 食肆歎宴會損失大

你可能感興趣

「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」
今日 01:00
「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」
陳國基：安排足夠人手 做好應變善後
今日 01:00
陳國基：安排足夠人手 做好應變善後
打風捲走生意 食肆歎宴會損失大
今日 01:00
打風捲走生意 食肆歎宴會損失大
颱風 香港 將軍澳 教育局 天氣 暴雨 大澳 杏花邨 渠務署 民政事務總署

下一篇文章

「蘇拉」破壞力 有機強過「天鴿」「山竹」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？