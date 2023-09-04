ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 行政人員版 2023/09/04 分享： 分享： 裸眼3D（Glasses-free 3D）是指不借助任何3D眼鏡等外部工具協助，也能顯示立體視覺效果。聯想（Lenovo）在IFA 2023展會上發布首款ThinkVision 27 3D屏幕，能支援 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 今日 讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 2023/09/01 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 2023/09/01 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 2023/08/31 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 2023/08/31 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 科技行業 創新科技及應用 科技硬件 硬件 商業 3D 4K Lenovo IFA 歐元