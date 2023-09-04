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讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞

行政人員版 2023/09/04

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美國報業巨頭Gannett去年底裁減6%員工，及後開始採用AI寫作工具Lede AI撰寫體育報道文章。惟Gannett日前宣布，鑑於普遍讀者批評該公司使用的AI生成文章「缺乏細節」，如同完全不了解體育

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欄名 : 科技新知

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