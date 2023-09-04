讀者指AI寫作缺乏細節 美媒停用AI報體育新聞 行政人員版 2023/09/04 分享： 分享： 美國報業巨頭Gannett去年底裁減6%員工，及後開始採用AI寫作工具Lede AI撰寫體育報道文章。惟Gannett日前宣布，鑑於普遍讀者批評該公司使用的AI生成文章「缺乏細節」，如同完全不了解體育 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 今日 ThinkVision 27 3D屏幕 支援裸眼3D影像顯示 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 2023/09/01 《決勝時刻》引AI工具審核玩家語音內容 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 2023/09/01 阿聯酋科技集團 推阿拉伯語AI模型 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 2023/08/31 YouTube違規用戶 參加培訓可撤終身警告 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 2023/08/31 DeepMind推SynthID工具 藉透明水印區分AI圖片 人工智能 創新科技及應用 美國 媒體