金磚「連生貴子」 讀地圖品玄機

世界是個大舞台，讀懂地圖，才知道台上不同演員在甚麼位置，有利（或不利）扮演甚麼角色，可以怎樣推動劇情演進。

讀懂地圖，方能理解世界局勢，才明白俄羅斯為何死咬烏克蘭不放；不列顛這一隅何以曾經成為頭號強國；鄂圖曼如何打斷絲綢之路，刺激歐洲人向海發展，改寫世界歷史。

金磚國家峰會8月在南非舉行，正式邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋6國明年起入會。金磚國家會由現時巴西、俄羅斯、印度、中國、南非5國，一下子增逾倍至11國，連生貴子！

光是這樣說，道不出金磚擴員的意義。只有看懂地圖，這些國家才不再「遙遠」、「陌生」。只有看懂地圖，方能明白他們在舞台上唱甚麼戲，揭開金磚擴員的重大地緣玄機。

6個新面孔 5個集亞非交界

金磚擴員人丁旺盛新面孔眾多，要一次過認住很難，分批處理就容易得多。

新增6國中，唯一（南）美洲國家阿根廷最受議論。該國多年經濟危機未解決，10月更可能選出特朗普式「瘋子」當總統。不過阿根廷也是產鋰大國，入會亦有助滿足巴西壯大拉美聲音的願望，但暫且撇開不談。

今日集中講另外5國。伊朗、沙特阿拉伯是中國3月促成和解的冤家。波斯人國家、伊斯蘭什葉派之首，與阿拉伯世界兼遜尼派龍頭的敵對關係，是近年中東衝突的核心，如今這倆產油大國不打了，也擺平了區內也門、敘利亞等代理人戰爭，一起加入金磚這個新興力量大家庭共謀發展，很合理。

阿聯酋則是與沙特同一陣營的海灣（阿拉伯人不叫波斯灣，叫阿拉伯灣或海灣）阿拉伯國家，有錢之餘更發展得不錯，在西亞非洲頗具影響力，入會也很合理。

埃及蘇伊士運河 亞歐海貿大動脈

好了，剩下兩個是非洲國家。一個是「啱去旅行」，看金字塔和獅身人面像，到樂蜀坐熱氣球的埃及。另一個是港人經常聯想到「好窮」、慈善組織宣傳照上饑童大概來自的埃塞俄比亞。

不了解地圖，是不知道台上演員實際能唱甚麼戲的。

埃及是大家比較熟悉的了。這是地理上嚴格來說橫跨亞非、地緣政治上位處中東、文化上屬於阿拉伯世界的國家。美蘇冷戰時，埃及是阿拉伯親蘇陣營領袖，並多次與以色列短兵相接（對頭是沙特，阿拉伯親美與王室國家之首，但同樣反以）。埃及政治影響力最近數十年有所衰減，但仍是人口最多（逾1億）的中東兼阿拉伯國家聯盟成員，首都開羅是阿盟總部所在地。

更重要的是，埃及有蘇伊士運河。講這運河對全球貿易有多重要，可以列舉一系列數據，也可以拿個地球儀度度（不用找實物，電子的就行，就是不能用扭曲三維空間的平面地圖）。

以蘇伊士運河為圓心，在倫敦港的距離劃上一圈，圓周另一邊正好就是原印度殖民地卡拉奇港（今屬巴基斯坦）。計實際船程，蘇伊士運河也幾乎是英國與印度所有港口之間的中間站。英國當年就是靠蘇伊士運河，便捷地從東方獲取資源，背着國土和人口遠超自己的歐陸國家，奇奪世一寶座（當然還須有強大海軍，並在西班牙佔領地中海出口直布羅陀）。

今天，不管中國「一帶一路」在西方受到甚麼質疑、G7唯一參與國家意大利會否退出，中國都已在希臘比雷埃夫斯港，建立了穩固的歐洲「橋頭堡」。埃及加入金磚的重要意義也就不言而喻。

但拱衛貿易航綫，只有埃及還不夠。

埃塞俄比亞不窮 戰略位置更重要

再看看地圖，蘇伊士運河南面是紅海，紅海出口很窄，經曼德海峽轉入亞丁灣。亞丁灣近年每次登上新聞，總是和索馬里海盜有關。索馬里所在地緣政治區域叫「非洲之角」，而區內最大國家，就是埃塞俄比亞。

埃塞俄比亞「好窮」觀念已經過時。該國GDP東非第一，在全非洲亦屬領先梯隊；埃塞俄比亞航空是非洲頭號航司，航點包括香港等全球一綫城市；非洲聯盟新世紀之初成立，總部也選在埃塞（非洲唯一未曾被殖民國家，打贏了意大利）首都亞的斯亞貝巴。

非洲之角對貿易航道安全很重要，可惜索馬里太亂，短時間救不了，中國等多國都在吉布提設立了海軍基地，支持反海盜任務。但吉布提只是小國，真正能對非洲之角以至整個東非穩定起作用的，還看埃塞俄比亞。

阿聯酋東購無人機 助埃塞平內亂

埃塞這幾年一度出事，凸顯持續發展需求迫切。埃塞北部提格雷州（Tigray）與中央政府素來不和，2020年底爆發內戰，至2022年底才達成停火。值得一談的是，90年代初從埃塞獨立出來的北方鄰國厄立特里亞，與埃塞關係一直反反覆覆，但這次選擇了站在埃塞政府一方；另一新入金磚國家阿聯酋，更據報出動了從東方神秘大國購得的無人機，力撑埃塞政府軍！

談到這裏，金磚本輪擴員的亞非方向脈絡出來了。埃塞俄比亞重要性絕不輸埃及，倘埃塞不穩，不但不利非洲之角航道安全，還很可能威脅中國在埃塞及其南面鄰國肯尼亞的投資。中國去年初已提出「非洲之角和平發展構想」，並任命了非洲之角事務特使。現在埃塞與埃及一同加入金磚，也有利管控埃塞計劃在尼羅河上游興建水壩，下游埃及不滿的矛盾。

同理，伊朗、沙特、阿聯酋坐鎮波斯灣，齊入金磚有助拱衛中國能源生命綫，以及從巴基斯坦瓜達爾港，直達中國新疆的中巴經濟走廊。伊沙入了金磚，以後想翻臉也沒那麼容易。

但受益的遠不只中國。印度雄心壯志要實現大國夢，同樣離不開中東能源與亞非歐貿易航道。俄羅斯歷史，則是一部尋找不凍港出海求富貴的歷險記，獲得友好通道南下印度洋向來是理想。可見金磚納入西亞非洲5國，同時符合中印俄戰略利益，皆大歡喜！

讀懂地圖，就能更好研判劇情。金磚擴員聚焦亞非歐三洲交滙處，下個重點招攬對象，會否是土耳其？

土耳其一直左右逢源、吊高來賣，不易滿足（印度也是），目前既是北約國家，又是上海合作組織對話夥伴、一帶一路成員，也表達過有意加入金磚和歐盟。假如成事，那可是逆轉鄂圖曼近600年前攻陷君士坦丁堡（今伊斯坦布爾）打斷絲路，重寫世界歷史進程的大事！