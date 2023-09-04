官員出席社團活動的「熱」與「冷」

雖然已過了不少日子，可「黃大仙歡送晚宴」的話題，還是一些市民茶餘飯後的焦點。不久前，行政長官李家超回應這一事件時稱，該活動「引起負面觀感，應以此為鑑」。他並指出，外界可透過多種方式鼓勵官員，不必大擺宴席。他續指，事件反映出另一層次問題，過往曾出現多名司局長出席同一活動，未來會採取新安排，避免太多高官出席同一活動。

黃大仙民政專員黃智華本月赴京進修一年，赴京前夕，黃大仙地區團體設晚宴歡送，現場約500人出席，料最少花費17萬元，引來輿論批評。事後，黃智華透過民政事務總署facebook發聲明表達歉意。

本港官場送往迎來之風盛行久矣，過往3年因疫情原因，酒會宴席之類聚會驟減。今年疫情結束，此類活動再度興起，早前有多名政府官員離職時，就有人大擺宴席，只不過動靜不大，這一次因「事情小，排場大」而「一舉成名」。

香港是一個社團社會。據統計，目前香港獲准註冊和豁免註冊的社團超過5萬個，涵蓋同鄉、工商、文化、教育、慈善、青年、婦女、聯誼等不同領域，從事社團工作的專職人員數以萬計。

政府官員與社團「打成一片」是可以理解的，但政府官員掌握着公權力，在與社團組織相處時，既要「親」，又要「清」，把握好「熱」與「冷」的關係，在為民做事上「熱起來」，在吃吃喝喝上「冷下來」。

為民做事須「熱起來」

政府官員到底應該做甚麼工作？今年全國「兩會」期間，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧對港澳地區的全國政協委員講話中，代表中央提出了「四點希望」：堅定維護國家安全，讓「港澳之治」更穩固；齊心協力謀發展，讓「港澳之興」更強勁；支持特區政府排解民生憂難，讓「港澳之和」更濃厚；多做思想引領、凝聚共識的工作，讓擁護「一國兩制」的「同心圓」更大更圓。其實這「四點希望」不僅僅針對政協委員，對於兩個特區的政府官員亦有極大啟示。聯繫香港實際，特區政府官員與社團組織應在以下4個方面「熱起來」。

其一，共守穩定之基。香港的長期穩定需要社團組織與政府攜手合作，提升治理水平。以基層治理為例，區議會改革後，將形成地區「三會」、區議會和政府民政專員有機銜接、相互配合的格局。民政專員任區議會主席，權力擴大，責任更重，應感到自己的能力和新崗位、新職責之間還有巨大差距，由此認識到「赴京深造」並非「赴京領獎」，應有緊迫感、危機感，而不是優越感、自豪感，豈能飄飄然！

其二，共謀發展良策。香港社團組織眾多，遍布各行各業，都希望得到政府的支持。以政府官員「站台」為例，有政府官員坦言，有時候一天之內在會展中心出席好幾個活動，也是不得已而為之。其實，推動香港發展，更多需要做「幕後工作」，而非「前台工作」。政府官員和社團組織都應該一起多到一綫調研，共謀發展良策，那些大轟大嗡的活動，還是少一些為好。

其三，共解民生憂難。香港的民生難題很多；解決民生難題，政府肩負着主體責任，社團組織的作用也不可忽視。政府部門和社團組織應多搞一些便捷、節儉的活動，以溝通交流、滙聚共識、凝聚合力，而不應在「大型活動」上耗費過多時間。

其四，共襄「一國兩制」。社團組織和政府共襄「一國兩制」偉業，在適當時間節點需要做一些活動，但更多的時間應研究和解決具體問題，體現在平日裏點點滴滴的事情當中。「愛國愛港」不能形式大於內容，「潤物細無聲」的做法更應倡導和推廣。

大擺排場須「冷下來」

李家超在回應「黃大仙宴請」事件時，也認識到政府官員過多精力被牽扯到社團活動中，希望社會形成「新共識」，政府支持某個社團，並不是出席活動的官員數目愈多愈好。

其實，不僅政府應加強統籌，對各社團的活動進行綜合分析研判，按照「輕重緩急」的原則進行區分，按照分工不同安排相關的官員出席，而且主辦方也需要革新「主禮文化」，刪繁就簡，令活動更有意義、更具有實效。

比如，許多活動都設置了大型木製背景板，供嘉賓簽名；許多活動也準備了留言冊，供嘉賓簽名留言。這不僅拉長了活動時間，而且活動結束，這些東西就不知所終，也是對嘉賓的不尊重。

又比如，許多活動當中，司儀主動發表「高見」，不僅有喧賓奪主之感，而且有些話與活動主題不太脗合，講得不夠精確、不合時宜。有些攝影師不停鼓動大家擺動作、喊口號，令人感覺整個活動作秀的成分很濃，原本是一個非常重要且嚴肅的主題，卻給人以「戲說」之感。

至於有些活動以宴會的形式出現，現場的局面就更易失控。比如，此次「黃大仙宴會」上，眾人給民政專員黃智華的祝福五花八門。有人祝他「學成歸來做局長，之後做政務司司長，再之後做行政長官」，黃智華不時站起來作揖，豎起大拇指致意，實在是失態之舉！

官員離任，地區人士集體送別，說明在任期間的工作得到了「認可」，但大擺筵席，則容易令事情「變味」。古時候，地方官離任，百姓送別的方式很多。比如，如果是「清官」，百姓會端上一碗清水相送；如果是「昏官」，百姓則端上一碗米湯相送。今天，市民要褒揚官員，也可採用多種簡潔的方式，何必要如此興師動眾呢？

值得注意的是，大擺筵席、送往迎來，是官場陋習，必須革除積弊，政府官員根本是不應接受，也不應參與。慶國慶、慶回歸、慶中秋、慈善籌款等活動則屬於公益性質，對於這類活動，政府官員應該參與，只是出席官員的人數、級別應該視具體情況而定，而不應禁絕。二者性質不同，不可混為一談！

內地做法可資借鑑

今年通關後，來港參加社團活動的內地官員愈來愈多。有內地官員出席香港某些社團的活動，眼花撩亂、紛繁蕪雜，驚歎「儀式感很強」，言外之意也是認為活動規模龐大、形式繁碩，往往用時很長。這說明，香港在這方面與內地已經形成了強烈反差。

中共十八大後，中共中央出台了「八項規定」，各地依據「八項規定」精神出台了整治「四風」（即形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）的相關規定。這些年來，內地整治「四風」卓有成效，許多做法可資借鑑。

比如，對於官員出席社會活動，包括民營企業的慶典之類的活動，各地政府都有詳細規定，一般是由政府統一安排，與之有工作聯繫的官員出席，相關官員確有原因不能出席的，才會安排其他官員「替補」。

又比如，官員不得舉辦或參加為其本人舉行的祝賀升遷、祝壽等宴會；官員舉辦婚宴，或為子女舉辦婚宴，不得邀請下屬、服務對象等；官員參加他人舉辦的婚禮時，不能當「主婚人」，不得作為嘉賓現場致辭等等。在合乎以上基本規定的前提下舉辦的宴會，也需要提前向上級部門報備，說明宴會的時間、地點以及桌數、人數，不得超標，不得「化整為零」，把同一宴會分為多次舉辦，或同一時間在多個地點舉辦等等。

筆者多年來往於內地和香港之間，參加內地政經各界朋友的聚會活動不少，深感十八大後整治「四風」的成效很大。香港作為一個現代文明的城市，歷來有海納百川的胸懷，政府應該借鑑內地的做法，社會各界也應跟進，徹底改變大擺排場、只講排場的社會風氣。

香港由治及興需要踏踏實實做事的風氣，在「做事上熱起來」，在「作秀上冷下來」，香港才有希望。這需要政府官員和本港社團一起努力！